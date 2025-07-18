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Мерц сумнівається, що Україна вступить до ЄС до 2034 року
23:27 18.07.2025 |
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів, що Україна зможе стати членом Європейського Союзу до завершення наступного семирічного бюджетного циклу.
Про це він сказав на пресконференції у пʼятницю з президентом Румунії Нікушором Даном у Берліні, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Мерц наголосив, що для Німеччини найвищим пріоритетом є докладання зусиль, аби повномасштабна війна Росії завершилась, після чого йтиметься про відбудову України.
Він підтвердив, що процес відбудови буде пов'язаний з процесом, в результаті якого Україна зможе стати членом Європейського Союзу, "але на це піде кілька років".
"Це, ймовірно, ще не вплине на середньострокові фінансові перспективи Європейського Союзу", - додав канцлер Німеччини, маючи на увазі семирічний бюджетний цикл 2028-2034 років.
Мерц також сказав, що доки Україна зазнає нападу, вступ до ЄС у будь-якому разі неможливий.
Зазначимо, що у проєкті довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки, який розкритикувала Німеччина, на підтримку України заплановано 100 млрд євро.
Якщо Україна вступить до ЄС 2034 року, то бюджет зі 100 млрд євро допомоги для України буде переглянуто.
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