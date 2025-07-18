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АНАЛІТИКА

Мерц сумнівається, що Україна вступить до ЄС до 2034 року

 

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів, що Україна зможе стати членом Європейського Союзу до завершення наступного семирічного бюджетного циклу.

Про це він сказав на пресконференції у пʼятницю з президентом Румунії Нікушором Даном у Берліні, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Мерц наголосив, що для Німеччини найвищим пріоритетом є докладання зусиль, аби повномасштабна війна Росії завершилась, після чого йтиметься про відбудову України.

Він підтвердив, що процес відбудови буде пов'язаний з процесом, в результаті якого Україна зможе стати членом Європейського Союзу, "але на це піде кілька років".

"Це, ймовірно, ще не вплине на середньострокові фінансові перспективи Європейського Союзу", - додав канцлер Німеччини, маючи на увазі семирічний бюджетний цикл 2028-2034 років.

Мерц також сказав, що доки Україна зазнає нападу, вступ до ЄС у будь-якому разі неможливий.

Зазначимо, що у проєкті довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки, який розкритикувала Німеччина, на підтримку України заплановано 100 млрд євро.

Якщо Україна вступить до ЄС 2034 року, то бюджет зі 100 млрд євро допомоги для України буде переглянуто.
 

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