Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Китаї розкритикували ЄС за санкції проти компаній країни через співпрацю з РФ

 

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що виступають проти односторонніх санкції щодо китайських громадян та юридичних осіб на тлі нового санкційного пакета Європейського Союзу.

Про це повідомив на брифінгу речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, пише "Європейська правда".

В МЗС Китаю заявили, що санкції "не мають юридичного підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН".

Лінь акцентував, що Китай не постачає летальну зброю сторонам війни в Україні та суворо контролює експорт товарів подвійного призначення.

"Нормальні обміни та співпраця між китайськими та російськими компаніями не повинні порушуватися чи зазнавати впливу. Ми закликаємо ЄС припинити шкодити законним інтересам китайських компаній за відсутності будь-яких доказів на підтримку своїх тверджень", - додав він.

Китай, за словами речника МЗС, готовий вжити всіх необхідних заходів для захисту законних прав та інтересів своїх компаній.

Нагадаємо, вранці 18 липня Комітет постійних представників ЄС (Corеper) затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.

До пакету, серед іншого, увійшли санкції проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами Росії - семи компаній в Китаї (трьох у Гонконгу), чотирьох у Туреччині.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7514
  0,1156
 0,28
EUR
 1
 48,6070
  0,1543
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3904  0,04 0,11 41,9967  0,03 0,08
EUR 48,2388  0,12 0,24 48,9558  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 16:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7650  0,13 0,32 41,7775  0,14 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес