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У Білорусі магазини каратимуть за відсутність картоплі
23:13 18.07.2025 |
У Білорусі штрафуватимуть магазини, де в наявності не виявиться картоплі.
Про це пише моніторингова платформа EastFruit.
"На Національному інтернет-порталі опубліковано закон, який вводить покарання за відсутність картоплі. 12 липня 2025 року його підписав Олександр Лукашенко. Магазини, де в наявності не виявиться картоплі, штрафуватимуть", - пише EastFruit.
Закон набуває чинності на наступний день після офіційного опублікування і вводить штрафи від 5 до 200 базових величин (цього року це 210-8400 рублів) за непостачання або недопостачання плодоовочевої продукції зі стабілізаційних фондів.
Місяць тому Лукашенко підписав "антидефіцитний" указ, що дає право торговельним мережам брати пільгові кредити під 3% річних, щоб авансом заплатити за ще невирощені овочі - картоплю, капусту, моркву, буряки, цибулю та яблука, - які повинні бути в торгівлі в міжсезонний період.
Для картоплі, моркви і буряка це період з 15 листопада по 31 травня, для капусти, цибулі та яблук - з 15 листопада по 30 квітня.
Указ зобов'язував постачальників і магазини забезпечити наявність цих овочів і яблук у міжсезонний період. Інакше - "відповідальність відповідно до законодавчих актів".
"На думку Лукашенка, картопля в Білорусі зникала через те, що власники торговельних мереж навмисно приховували її, щоб показати неефективність управління Лукашенка, але "силовики з наручниками зуміли подолати кризу", - говориться у публікації.
"Підприємець, ведучий програми "Атмосфера" на "Белсаті" Олександр Книрович вважає, що в цьому "немає жодної економічної доцільності, окрім того, що це знову вкидання грошей у сільське господарство, яке вже зжерло кілька десятків мільярдів доларів". Інші експерти також кажуть, що не можуть коментувати штрафи за відсутність картоплі без сміху", - повідомляє EastFruit.
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