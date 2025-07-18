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Британія приєдналась до рішення ЄС знизити поріг цін на російську нафту до $47,6
23:03 18.07.2025 |
Велика Британія приєдналася до рішення Європейського Союзу знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до $47,60 за барель. Про це повідомила пресслужба британського уряду в п'ятницю, 18 липня.
Нова ціна в $47,60 за барель набуде чинності через 46 днів - 2 вересня 2025 року, о 23:01 за британським часом.
Цінові ліміти на нафтопродукти залишаються незмінними: $100 за барель - для дорожчих продуктів (дизель, бензин) та $45 - для дешевших (мазут).
"Кожен фінансовий удар по нафтових доходах Росії - це ще один крок до справедливого та сталого миру в Україні", - зазначили в уряді Великої Британії.
Енергетичні доходи становлять близько 30% загальних федеральних доходів Росії, які фінансують її військову машину.
Велика Британія є важливою частиною коаліції G7 з потужним морським сектором, який контролює значну частину глобального страхування танкерів. У Лондоні базується Міжнародна група клубів взаємного страхування судновласників - IG P&I. Велика Британія є глобальним лідером у наданні послуг з морського страхування P&I (Protection and Indemnity, що означає "захист та компенсація").
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