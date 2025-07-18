WSJ: Альтман з OpenAI витіснив Маска і став новим фаворитом Трампа у перегонах ШІ

Засновник і гендиректор OpenAI Сем Альтман став новим фаворитом президента США Дональда Трампа у перегонах штучного інтелекту, витіснивши з цієї позиції Ілона Маска. Про це пише The Wall Street Journal.

Після перемоги Трампа на президентських виборах у 2024 році нова адміністрація почала формувати власну політику щодо ШІ, включно з обговореннями на найвищому рівні енергетики, чипів та дата-центрів.

Протягом багатьох років Альтман був відомий як прихильник Демократичної партії, підтримуючи Гілларі Клінтон у 2016 році та жертвуючи значні гроші на кампанію Джо Байдена у 2020 році.

З часом Альтман, який порівнював Трампа з Гітлером і називав його "загрозою для Америки", почав змінювати риторику. Він заявив, що більше не є демократом і що "партія залишила його".

Крім цього, Альтман публічно підтримав ідею Трампа про "американський штучний інтелект", який має переважити "авторитарний ШІ" Китаю.

Разом із компаніями Oracle і японським SoftBank, OpenAI започаткував проєкт Stargate - будівництво гігантських дата-центрів, зокрема в Абу-Дабі, потужністю у 5 ГВт.

Зближення Альтмана з Трампом відбулося на тлі загострення стосунків між Трампом та Маском.

Апогеєм конфлікту стала ситуація навколо оголошення про партнерство на $500 млрд між OpenAI, Oracle та SoftBank з Японії для будівництва центрів обробки даних Stargate в Абу-Дабі.

Маск, дізнавшись про деталі угоди по телебаченню, почав публічно її критикувати. Це призвело до того, що оголошення було відкладено.

Водночас Трамп публічно відмежувався від критики Маска, заявивши, що не дозволить особистим конфліктам заважати співпраці з Альтманом.