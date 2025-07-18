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Нові санкції ЄС можуть зірвати плани «Роснєфті» продати частку в індійському НПЗ
17:54 18.07.2025 |
Нові санкції Євросоюзу, накладені на індійський завод, що переробляє російську нафту, можуть завадити "Роснєфті" позбутися пакета акцій у ньому.
Про це пише Bloomberg.
Найбільша російська нафтова компанія хоче вийти з проєкту в Індії, оскільки не може репатріювати звідти одержуваний прибуток.
ЄС ввів заборону на імпорт нафтопродуктів, отриманих з російської нафти, і, за словами лідера європейської дипломатії Каї Каллас, вперше застосував санкційні заходи до найбільшого НПЗ "Роснєфті" в Індії. Це завод Vadinar, що належить індійській Nayara Energy, в якій російській компанії належить 49,13% акцій.
"Роснєфть" вела переговори про можливий продаж своєї частки з Reliance Industries, що належить мільярдеру Мукешу Амбані. Але санкції ускладнять для Reliance участь в угоді, оскільки це може поставити під загрозу її бізнес в Європі, куди з Індії регулярно імпортує паливо, включно з дизельним.
Як пише The Moscow Times, через санкції "Роснєфть" не може вивести свою частку прибутку в Росію, оскільки обкладена західними санкціями. Крім того, рупія - неконвертована валюта, і Індія обмежує виведення капіталу.
Приватні індійські компанії - одні з найбільших покупців російської нафти у світі.
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