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АНАЛІТИКА

Нові санкції ЄС можуть зірвати плани «Роснєфті» продати частку в індійському НПЗ

 

Нові санкції Євросоюзу, накладені на індійський завод, що переробляє російську нафту, можуть завадити "Роснєфті" позбутися пакета акцій у ньому.

Про це пише Bloomberg.

Найбільша російська нафтова компанія хоче вийти з проєкту в Індії, оскільки не може репатріювати звідти одержуваний прибуток.

ЄС ввів заборону на імпорт нафтопродуктів, отриманих з російської нафти, і, за словами лідера європейської дипломатії Каї Каллас, вперше застосував санкційні заходи до найбільшого НПЗ "Роснєфті" в Індії. Це завод Vadinar, що належить індійській Nayara Energy, в якій російській компанії належить 49,13% акцій.

"Роснєфть" вела переговори про можливий продаж своєї частки з Reliance Industries, що належить мільярдеру Мукешу Амбані. Але санкції ускладнять для Reliance участь в угоді, оскільки це може поставити під загрозу її бізнес в Європі, куди з Індії регулярно імпортує паливо, включно з дизельним.

Як пише The Moscow Times, через санкції "Роснєфть" не може вивести свою частку прибутку в Росію, оскільки обкладена західними санкціями. Крім того, рупія - неконвертована валюта, і Індія обмежує виведення капіталу.

Приватні індійські компанії - одні з найбільших покупців російської нафти у світі.

За матеріалами: Економічна правда
 

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