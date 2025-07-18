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АНАЛІТИКА

Склади російських автодилерів переповнені: 500 тис. непроданих авто, третина салонів – на межі закриття

 

У Росії накопичилося майже пів мільйона непроданих легковиків - такі запаси дорівнюють чотирьом-семи місяцям реалізації, хоча зазвичай на складах тримають лише двомісячний запас.

Про це свідчить звіт російського агентства "Автостат" за перше півріччя 2025 року, пише The Moscow Times.

Згідно із ним, у червні російські заводи випустили 78 тис. машин, імпортовано ще 25,8 тис., тоді як продано лише 90,2 тис. Загалом за шість місяців продажі просіли на 26% у річному обчисленні - до 530,4 тис. одиниць.

Попри розпродажі та рекордні знижки від "АвтоВАЗу" та китайських брендів, стоки зменшилися всього на 20-30 тис. авто, тому "боротьба за виживання загостриться", , прогнозує гендиректор "Автостату" Сергій Целіков. За його оцінками, близько 30% дилерських центрів уже балансують на межі закриття.

Центробанк РФ, коментуючи дані "Автостату", очікує, що навіть у разі сезонного пожвавлення восени виробники не зможуть підвищувати ціни: пріоритетом залишиться швидке вивільнення складських залишків. Дилери розраховують на державні програми пільгового автокредитування, однак "АвтоВАЗ" готується до чотириденного робочого тижня, а китайські конкуренти продовжують демпінгувати, пропонуючи знижки, які роблять їхні авто співмірними за ціною з базовою Lada Granta, але зі значно кращим функціоналом.

Зауважимо, що відповідні тенденції вказують на відчутне охолодження споживчих настроїв в РФ, що свідчить про посилення кризових явищ не лише автомобільному секторі країни, а й в інших секторах економіки.

Раніше повідомлялось, що найбільший виробник телевізорів у РФ більше пів року не платить зарплати і готується до банкрутства.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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