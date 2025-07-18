Фінансові новини
- |
- 18.07.25
- |
- 17:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Супермаркетам у Бельгії планують дозволити працювати до 21:00
17:35 18.07.2025 |
Уряд Бельгії має намір пом'якшити правила роботи магазинів, дозволивши підприємствам працювати до 21:00 та скасувавши обов'язковий вихідний день.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.
Супермаркетам у Бельгії буде дозволено працювати на годину довше, до 21:00, і працювати сім днів на тиждень.
Наразі супермаркети, магазини одягу та електроніки повинні закриватися принаймні один день на тиждень і не можуть працювати після 20:00 (або 21:00 по п'ятницях). Очікується, що бельгійський уряд офіційно змінить ці правила в п'ятницю.
Послаблення правил роботи магазинів було узгоджено під час формування нинішньої коаліції в січні. Тепер власники магазинів матимуть більше свободи у виборі робочого часу, але не будуть зобов'язані залишатися відкритими до 21:00 або в неділю.
Уряд прем'єр-міністра Барта де Вевера, як повідомлялося, розглядав можливість продовжити години роботи до 22:00, але деякі партнери по коаліції були стурбовані тим, що малий бізнес буде намагатися залишатися відкритим так пізно, щоб конкурувати з великими мережами.
Депутати від опозиції, які підтримують бізнес, заявили, що уряд повинен був стояти на пропозиції продовження роботи до 22:00, в той час як Фламандська асоціація міст і муніципалітетів заявила, що ця зміна не додає жодної цінності, оскільки "поточні години роботи ледве використовуються на повну потужність".
Вища рада самозайнятих та малих і середніх підприємств також висловила занепокоєння щодо додаткового навантаження, яке нові правила покладуть на малий бізнес.
Нагадаємо, у лютому у Фінляндії проходив кількаденний страйк працівників роздрібної торгівлі, до якого долучилися працівники більшості мереж продуктових супермаркетів по всій території країни.
У Хорватії в січні спостерігався загальнонаціональний бойкот магазинів, торговельних центрів і АЗС по всій країні через зростання цін та інфляцію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Потрібно активізувати перемовний трек з РФ
ТОП-НОВИНИ
|Заборона нафтопродуктів з російської нафти і зниження граничної ціни: Що передбачають нові санкції ЄС проти Росії
|Зеленський домовився з Макроном про підготовку українських пілотів для «міражів»
|Посли ЄС затвердили 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ
|Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Нові санкції ЄС можуть зірвати плани «Роснєфті» продати частку в індійському НПЗ
|Склади російських автодилерів переповнені: 500 тис. непроданих авто, третина салонів – на межі закриття
|Супермаркетам у Бельгії планують дозволити працювати до 21:00
|Саудівська Аравія залучає інвесторів до газової інфраструктури
|Барселона обмежить круїзний туризм до 2030 року
|Стала відома дата нового «Рамштайну», буде присутній і глава Пентагону
Бізнес
|Uber і Baidu запустять тисячі безпілотних таксі за межами США і Китаю
|У Данії запустили перший внутрішній авіарейс на електричному літаку
|Google уклала найбільшу в історії угоду з гідроенергії на суму понад $3 млрд
|Apple уклала контракт на $500 мільйонів у межах стратегії перенесення виробництва до США
|До списку найбагатших іммігрантів у США увійшли четверо українців — Forbes
|Honda і Nissan спільно розроблятимуть ПЗ для автомобілів
|MacBook отримуватимуть оновлення без розпакування на складах: Apple тестує нову технологію