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АНАЛІТИКА

Супермаркетам у Бельгії планують дозволити працювати до 21:00

 

Уряд Бельгії має намір пом'якшити правила роботи магазинів, дозволивши підприємствам працювати до 21:00 та скасувавши обов'язковий вихідний день.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Супермаркетам у Бельгії буде дозволено працювати на годину довше, до 21:00, і працювати сім днів на тиждень.

Наразі супермаркети, магазини одягу та електроніки повинні закриватися принаймні один день на тиждень і не можуть працювати після 20:00 (або 21:00 по п'ятницях). Очікується, що бельгійський уряд офіційно змінить ці правила в п'ятницю.

Послаблення правил роботи магазинів було узгоджено під час формування нинішньої коаліції в січні. Тепер власники магазинів матимуть більше свободи у виборі робочого часу, але не будуть зобов'язані залишатися відкритими до 21:00 або в неділю.

Уряд прем'єр-міністра Барта де Вевера, як повідомлялося, розглядав можливість продовжити години роботи до 22:00, але деякі партнери по коаліції були стурбовані тим, що малий бізнес буде намагатися залишатися відкритим так пізно, щоб конкурувати з великими мережами.

Депутати від опозиції, які підтримують бізнес, заявили, що уряд повинен був стояти на пропозиції продовження роботи до 22:00, в той час як Фламандська асоціація міст і муніципалітетів заявила, що ця зміна не додає жодної цінності, оскільки "поточні години роботи ледве використовуються на повну потужність".

Вища рада самозайнятих та малих і середніх підприємств також висловила занепокоєння щодо додаткового навантаження, яке нові правила покладуть на малий бізнес.

Нагадаємо, у лютому у Фінляндії проходив кількаденний страйк працівників роздрібної торгівлі, до якого долучилися працівники більшості мереж продуктових супермаркетів по всій території країни.

У Хорватії в січні спостерігався загальнонаціональний бойкот магазинів, торговельних центрів і АЗС по всій країні через зростання цін та інфляцію.
Ключові теги: Бельгія
 

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