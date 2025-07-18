Саудівська Аравія залучає інвесторів до газової інфраструктури

Saudi Aramco веде перемовини про продаж частки в інфраструктурі газового проєкту Jafurah. Про це пише Bloomberg.

Як зазначається у матеріалі, компанія Saudi Aramco домовляється про продаж частки в інфраструктурі середнього потоку, яка обслуговує газовий проєкт Jafurah, на суму приблизно $10 млрд. Потенційним покупцем є консорціум на чолі з BlackRock Inc.

Угода охоплює трубопроводи й інші об'єкти, що забезпечують постачання газу на внутрішні електростанції Саудівської Аравії, а також на експорт. Проєкт Jafurah є нетрадиційним родовищем, де газ утримується у важкодоступних гірських породах і потребує спеціальних технологій видобутку.

Консорціум підтримується підрозділом BlackRock Global Infrastructure Partners. Зі слів джерел, які попросили не розголошувати імен через конфіденційність, угоду може бути укладено вже найближчими днями.

Загальна вартість проєкту Jafurah перевищує $100 млрд. Aramco розробляє його як частину стратегії диверсифікації економіки, що передбачає залучення міжнародного капіталу й продаж часток у стратегічних активах.

Уперше про намір залучити зовнішніх інвесторів до проєкту Jafurah повідомляло Bloomberg News 2021 року. Наступного року Aramco звернулася до інфраструктурних фондів із пропозицією оцінити їхню зацікавленість у активах середнього потоку.

Державна компанія Aramco активно підтримує урядові ініціативи будівництва футуристичних міст, розвитку туристичних напрямків і створення виробничої бази. Ці кроки спрямовані на підготовку до майбутнього, в якому попит на нафту поступово знижуватиметься.