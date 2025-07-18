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АНАЛІТИКА

Барселона обмежить круїзний туризм до 2030 року

 

Порт іспанської Барселони, найзавантаженіший в Європі для круїзних суден, до 2030 року скоротить пропускну здатність пасажирського терміналу, оскільки місто намагається загальмувати стрімке зростання кількості туристів і вирішити проблеми, пов'язані з надмірним туризмом.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву міської ради та адміністрації порту, передає "Європейська правда".

Міська рада та адміністрація порту домовилися про скорочення кількості терміналів з семи до п'яти, зменшивши пропускну здатність порту для одночасної обробки пасажирів круїзних суден з 37 тисяч до 31 тисячі до кінця десятиліття.

За офіційними даними, у січні-травні цього року в Барселоні було зафіксовано 21% зростання кількості круїзних суден і 20% зростання кількості пасажирів до 1,2 млн осіб порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Це було різке прискорення після того, як у 2018-2024 роках кількість пасажирів зросла загалом на 20%.

В іспанському місті відбулися протести проти туризму та дебати про перенаселеність.

"Вперше в історії встановлюються обмеження на зростання кількості круїзних суден у місті", - заявив мер Хауме Колбоні, оголошуючи про угоду.

Згідно з новим планом, кілька терміналів будуть об'єднані в один. Порт надаватиме пріоритет круїзним лайнерам, які використовують Барселону як порт відправлення та прибуття, і заохочуватиме туристів залишатися в місті довше та витрачати більше.

Адміністрація порту заявила, що реконструкція полегшить підключення суден до місцевої електромережі, що зменшить викиди.

Нагадаємо, минулого літа у Барселоні відбулась велика акція протесту проти масового туризму і його згубного впливу на місто.

Тоді ж жителі іспанського острова Майорка вийшли на акцію протесту проти масового туризму.
Ключові теги: Іспанія
 

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