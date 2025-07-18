Фінансові новини
- |
- 18.07.25
- |
- 17:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Барселона обмежить круїзний туризм до 2030 року
16:59 18.07.2025 |
Порт іспанської Барселони, найзавантаженіший в Європі для круїзних суден, до 2030 року скоротить пропускну здатність пасажирського терміналу, оскільки місто намагається загальмувати стрімке зростання кількості туристів і вирішити проблеми, пов'язані з надмірним туризмом.
Про це пише Reuters із посиланням на заяву міської ради та адміністрації порту, передає "Європейська правда".
Міська рада та адміністрація порту домовилися про скорочення кількості терміналів з семи до п'яти, зменшивши пропускну здатність порту для одночасної обробки пасажирів круїзних суден з 37 тисяч до 31 тисячі до кінця десятиліття.
За офіційними даними, у січні-травні цього року в Барселоні було зафіксовано 21% зростання кількості круїзних суден і 20% зростання кількості пасажирів до 1,2 млн осіб порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Це було різке прискорення після того, як у 2018-2024 роках кількість пасажирів зросла загалом на 20%.
В іспанському місті відбулися протести проти туризму та дебати про перенаселеність.
"Вперше в історії встановлюються обмеження на зростання кількості круїзних суден у місті", - заявив мер Хауме Колбоні, оголошуючи про угоду.
Згідно з новим планом, кілька терміналів будуть об'єднані в один. Порт надаватиме пріоритет круїзним лайнерам, які використовують Барселону як порт відправлення та прибуття, і заохочуватиме туристів залишатися в місті довше та витрачати більше.
Адміністрація порту заявила, що реконструкція полегшить підключення суден до місцевої електромережі, що зменшить викиди.
Нагадаємо, минулого літа у Барселоні відбулась велика акція протесту проти масового туризму і його згубного впливу на місто.
Тоді ж жителі іспанського острова Майорка вийшли на акцію протесту проти масового туризму.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Потрібно активізувати перемовний трек з РФ
ТОП-НОВИНИ
|Заборона нафтопродуктів з російської нафти і зниження граничної ціни: Що передбачають нові санкції ЄС проти Росії
|Зеленський домовився з Макроном про підготовку українських пілотів для «міражів»
|Посли ЄС затвердили 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ
|Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Нові санкції ЄС можуть зірвати плани «Роснєфті» продати частку в індійському НПЗ
|Склади російських автодилерів переповнені: 500 тис. непроданих авто, третина салонів – на межі закриття
|Супермаркетам у Бельгії планують дозволити працювати до 21:00
|Саудівська Аравія залучає інвесторів до газової інфраструктури
|Барселона обмежить круїзний туризм до 2030 року
|Стала відома дата нового «Рамштайну», буде присутній і глава Пентагону
Бізнес
|Uber і Baidu запустять тисячі безпілотних таксі за межами США і Китаю
|У Данії запустили перший внутрішній авіарейс на електричному літаку
|Google уклала найбільшу в історії угоду з гідроенергії на суму понад $3 млрд
|Apple уклала контракт на $500 мільйонів у межах стратегії перенесення виробництва до США
|До списку найбагатших іммігрантів у США увійшли четверо українців — Forbes
|Honda і Nissan спільно розроблятимуть ПЗ для автомобілів
|MacBook отримуватимуть оновлення без розпакування на складах: Apple тестує нову технологію