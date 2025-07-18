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АНАЛІТИКА

Стала відома дата нового «Рамштайну», буде присутній і глава Пентагону

 

Наступне засідання Контактної групи з оборони України відбудеться у понеділок, 21 липня, на ньому очікують у тому числі очільника Пентагону Піта Гегсета.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне оголошення з'явилось на сторінці Об'єднаної делегації Британії у НАТО.

У заяві зазначають, що 21 липня Британія та Німеччина співголовуватимуть на черговому засіданні Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн".

Очікується участь у тому числі міністра оборони США Піта Гегсета, генсека НАТО Марка Рютте, нового командувача сил НАТО у Європі Алексуса Гринкевича.

Це також буде перше засідання після змін в українському уряді і призначення на посаду міністра оборони Дениса Шмигаля замість Рустема Умєрова.

В анонсі дати не уточнили формат зустрічі, проте топгенерал Бундесверу Крістіан Фройдінг раніше казав, що її планують як онлайн-засідання.

Нагадаємо, у червні міністр оборони США вперше пропустив засідання "Рамштайну" - країну представляв посол при НАТО, також Гегсет пропустив засідання Ради Україна-НАТО (детально про ці події - у відеоблозі Підтримка Кремля чи "ігнор" України у НАТО?). Під час квітневої зустрічі формату "Рамштайн" в Брюсселі Гегсет брав участь онлайн.
 

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