Трампу передали на підпис закон про відкликання $9 млрд на іноземну допомогу та медіа

У четвер, 17 липня, Палата представників США переважно голосами республіканців схвалила перший пакет скорочень витрат, запропонований Департаментом ефективності уряду (DOGE). Законопроєкт передбачає відкликання $9 млрд уже затверджених коштів, зокрема на програми допомоги іноземним державам та суспільного мовлення. Про це пише The Hill.

Документ було ухвалено мінімальною перевагою голосів - 216 проти 213. Проти законопроєкту виступили всі демократи та два республіканці - Браян Фіцпатрік (Пенсильванія) і Майк Тернер (Огайо).

Очікується, що Трамп підпише закон найближчим часом, оскільки республіканці мають до п'ятниці затвердити скорочення або ж виділити ці кошти за цільовим призначенням.

Скорочення стосуються фінансування Корпорації громадського мовлення, що підтримує NPR та PBS, які республіканці вважають політично упередженими, а також Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Початковий запит Білого дому передбачав скорочення на $9,4 млрд, зокрема $8,3 млрд на іноземну допомогу та USAID і понад $1 млрд на громадське мовлення. Після переговорів з поміркованими республіканцями було вирішено виключити з пакета $400 млн на програму боротьби зі СНІДом (PEPFAR), засновану за Джорджа Буша-молодшого у 2003 році. Також досягнуто домовленостей щодо захисту фінансування племінних станцій громадського мовлення.

Попри широку підтримку серед республіканців, деякі сенатори, зокрема голова бюджетного комітету Сьюзан Коллінз, розкритикували спробу адміністрації обійти стандартний процес погодження бюджету та скоротити $2,5 млрд із фонду розвитку, який фінансує базову освіту, водопостачання, санітарію й продовольчу безпеку, зазначивши, що бракує конкретики щодо наслідків для цих програм.

У відповідь бюджетний директор Білого дому Рассел Вот наполягав, що рівень деталізації відповідає практиці попередніх пакетів скорочень, і зазначив, що адміністрація діяла в межах звичайного бюджетного процесу. Водночас деякі республіканці застерігають, що застосування Трампом рідкісного механізму відкликання раніше схвалених коштів може підірвати міжпартійну довіру у процесі формування бюджету на наступний рік.

Демократи в Сенаті також різко критикують ініціативу, попереджаючи, що односторонні кроки республіканців зруйнують крихкий баланс у двопартійних переговорах, необхідних для ухвалення повноцінного фінансування уряду, і, як заявив лідер демократів Чак Шумер, становлять "не просто обман, а отруйну приманку".