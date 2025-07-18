Євросоюз продовжив на два роки правило заповнення газосховищ на 90%

Рада Європейського Союзу в п'ятницю, 18 липня, продовжила на два роки правило щодо заповнення газосховищ перед опалювальним сезоном на 90%, повідомила її пресслужба.

Правила зберігання газу були запроваджені у 2022 році після початку повномасштабної російської війни проти України та мали закінчитися наприкінці 2025 року. Оскільки на світовому ринку газу досі зберігається напружена ситуація, регламент вирішили продовжити до кінця 2027 року, але з новими, більш гнучкими умовами.

Цільовий показник заповнення сховищ перед кожним опалювальним сезоном залишається без змін, але країни -члени ЄС можуть досягати його в будь-який час між 1 жовтня та 1 грудня. Раніше був чіткий дедлайн - 1 листопада.

У разі складних умов заповнення сховищ дозволяється зменшити закачування на 10%, і Єврокомісія може додатково дозволити ще 5% за несприятливих ринкових умов.

Проміжні цілі заповнення стають орієнтовними, а не обов'язковими.

На думку ЄС, такі умови дозволять країнам-членам швидше реагувати на зміни ринку та отримувати кращі умови під час купівлі газу, зберігаючи при цьому безпеку енергопостачання.