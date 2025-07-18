Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісія позивається в Суд ЄС до Словаччини щодо доступу до адвокатів

 

Європейська комісія подає на Словаччину до Суду ЄС за неналежне виконання правил Євросоюзу, що гарантують підозрюваним доступ до адвоката та право на спілкування після арешту.

Про це, як пише "Європейська правда", комісія повідомила на своєму сайті.

Після офіційного повідомлення у 2023 році та розгляду відповіді Братислави Єврокомісія встановила, що Словаччина неправильно впровадила положення директиви, що стосуються сфери її дії та обмежень правового доступу.

"Залишається незрозумілим, на які права можуть посилатися підозрювані, яким ще не було пред'явлено офіційних звинувачень, наприклад, чи мають вони право на консультацію з адвокатом до допиту", - йдеться в заяві комісії.

Словацька влада поки що не прокоментувала цей судовий позов.

Директива Євросоюзу про право на доступ до адвоката та спілкування під час арешту є одним із шести заходів ЄС, що встановлюють мінімальні стандарти справедливого судового розгляду в усій спільноті, спрямовані на забезпечення того, щоб підозрювані були поінформовані про свої права і могли їх реалізовувати під час кримінального провадження.

Нагадаємо, у травні Угорщина та Словаччина відмовилися поставити підпис під документом, підготованим для затвердження Радою ЄС, щодо посилення демократичної стійкості Європейського Союзу, що має на увазі боротьбу з дезінформацією, фальсифікаціями і посилення демократичних ЗМІ.

Повідомлялося також, що Німеччина розгляне можливість призупинення фінансування Словаччини з боку Європейського Союзу, якщо країна продовжить відхилятися від спільного курсу ЄС.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8670
  0,0541
 0,13
EUR
 1
 48,4527
  0,0670
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3904  0,04 0,11 41,9967  0,03 0,08
EUR 48,2388  0,12 0,24 48,9558  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 16:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7650  0,13 0,32 41,7775  0,14 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес