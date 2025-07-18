Єврокомісія позивається в Суд ЄС до Словаччини щодо доступу до адвокатів

Європейська комісія подає на Словаччину до Суду ЄС за неналежне виконання правил Євросоюзу, що гарантують підозрюваним доступ до адвоката та право на спілкування після арешту.

Про це, як пише "Європейська правда", комісія повідомила на своєму сайті.

Після офіційного повідомлення у 2023 році та розгляду відповіді Братислави Єврокомісія встановила, що Словаччина неправильно впровадила положення директиви, що стосуються сфери її дії та обмежень правового доступу.

"Залишається незрозумілим, на які права можуть посилатися підозрювані, яким ще не було пред'явлено офіційних звинувачень, наприклад, чи мають вони право на консультацію з адвокатом до допиту", - йдеться в заяві комісії.

Словацька влада поки що не прокоментувала цей судовий позов.

Директива Євросоюзу про право на доступ до адвоката та спілкування під час арешту є одним із шести заходів ЄС, що встановлюють мінімальні стандарти справедливого судового розгляду в усій спільноті, спрямовані на забезпечення того, щоб підозрювані були поінформовані про свої права і могли їх реалізовувати під час кримінального провадження.

Нагадаємо, у травні Угорщина та Словаччина відмовилися поставити підпис під документом, підготованим для затвердження Радою ЄС, щодо посилення демократичної стійкості Європейського Союзу, що має на увазі боротьбу з дезінформацією, фальсифікаціями і посилення демократичних ЗМІ.

Повідомлялося також, що Німеччина розгляне можливість призупинення фінансування Словаччини з боку Європейського Союзу, якщо країна продовжить відхилятися від спільного курсу ЄС.