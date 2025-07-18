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Тривалість ремонтів російських НПЗ подовжується через санкції
14:15 18.07.2025 |
Затримки виходу російських НПЗ із планових ремонтів в умовах підвищеного попиту на моторне паливо відбуваються через санкційні обмеження на постачання обладнання до рф, сказав міністр енергетики сєргєй цивілєв.
«...Іноді виникають моменти, коли термін проведення ремонту (НПЗ) від планового зсувається. Зсувається саме через санкційні обмеження. Й ми змушені ось ці зсуви компенсувати», - розповів журналістам цивілєв після виступу в рамках урядової години у совєті федерації.
Як повідомляє Reuters, перший санкційний пакет Євросоюзу проти рф, прийнятий у лютому 2022 року, містив зокрема обмеження на постачання обладнання для нафтоперероблення.
Глава верхньої палати російського парламенту валєнтіна матвієнко сказала на урядовій годині, що в літній сезон підвищеного попиту на пальне необхідно оптимізувати графіки ремонтів НПЗ й постаратися уникнути заборони на експорт автобензину, оскільки такий захід не сприяє розвитку нафтоперероблення.
«Ви стежите, ви контролюєте, ви заходів вживаєте, але не хотілося б одразу заборони експорту бензину за кордон. Мені здається, це потребує окремого детального розгляду», - сказала матвієнко.
Біржові гуртові ціни на автобензин у рф за останні три місяці зросли на 30% на тлі нестачі пропозиції у сезон високого попиту, і віцепрем'єр алєксандр новак минулого тижня заявив, що уряд обговорює заборону на експорт бензину, рішення про яке залежить від динаміки біржових цін найближчими днями.
Біржові ціни на бензин марок Аі-92 й Аі-95 у рф підвищилися 16 липня другий день поспіль.
цивілєв сказав журналістам, що міненерго у ручному режимі стежить за відхиленнями від графіка ремонтів НПЗ.
«Чому іноді бувають збої? Тому що зараз у тому санкційному режимі, в якому ми перебуваємо: от заплановано, скажімо, на ремонт умовно 4 місяці, а нам щось затримали, щось недопостачили», - пояснив міністр.
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