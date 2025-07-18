Telegram створює філію в Росії - ЗМІ

На сайті Роскомнагляду з'явилась інформація про початок процедури створення російської юридичної особи компанією Telegram Messenger.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання «Важные истории» із посиланням на High Tech Mail.

Йдеться про виконання російського закону про «приземлення», який зобов'язує іноземні інтернет-сервіси створювати у Росії філіали та реєструватися у Роскомнагляді.

Telegram увійшов до цього реєстру у 2021 році - тоді була подана заявка на створення російської юридичної особи. Однак з того часу вона не виконувалась Роскомнаглядом. Інформація про те, чому процес розпочався тепер, а також із чиєї ініціативи це відбулось, невідома.

У разі, якщо Telegram справді збирається створити у Росії філіал, він буде змушений виконувати закон про «приземлення». За словами адвоката в ІТ-галузі, який говорив на умовах анонімності, у такому разі Telegram повинен буде розміщувати сервери у Росії та зберігати на території РФ дані, «з усіма наслідками, що випливають з цього, для користувачів».

Тим часом виданню «Осторожно, новости» у Роскомнагляді заявили, що вони не мають даних про процес створення російського філіалу Telegram.

Як пише DW, засновник Telegram Messenger Inc. Павло Дуров у відповідь на повідомлення про можливу підготовку відкриття офісу Telegram у Росії звинуватив ЗМІ у «цілеспрямованій кампанії з дискредитації» месенджера, яким володіє його компанія.

Офіційно публікації російських медіа Дуров не коментував, однак в особистому Telegram-каналі він повторив фрагмент зі свого запису, створеного раніше, в якому він критикував «медіатиск» на сервіс, додавши напис «100%».