Росія і надалі глушитиме європейські супутники, які нібито допомагають Україні

РФ повідомила міжнародним регуляторам, що вважає цивільні навігаційні супутники та супутники мовлення в Європі, які використовуються також із метою підтримки України, своїми законними цілями та може глушити їх сигнали на цих підставах.

Як передає Укрінформ, про це повідомило галузеве видання Space Intel Report.

«Міністерство цифрового розвитку і зв'язку Росії повідомило міжнародним регуляторам - Міжнародному союзу електрозв'язку (МСЕ) та Раді з регулювання зв'язку, що європейські країни, які використовують навігаційні і трансляційні супутники як у цивільних, так і у військових цілях, в тому числі для підтримки України, втратили право на протест, якщо сигнали цих супутників будуть заглушені Росією», - йдеться в тексті.

У березні Естонія, Латвія, Литва, Польща, Україна, Фінляндія, Франція та Нідерланди подали скаргу до МСЕ щодо втручання Росії у супутниковий зв'язок на континенті. 17 інших країн ЄС і Великобританія висловили свою підтримку ініціативі, яка вимагає від Росії припинити саботаж.

У 2024 році перебої були спрямовані на головних європейських супутникових провайдерів, включаючи Eutelsat і SES, які передають сигнали телебачення, радіо та забезпечують роботу аеронавігаційних систем.

Один із найяскравіших епізодів російського втручання був зафіксований навесні. Несподівано російська військова пропаганда двічі з'явилася на каналі BabyTV в Нідерландах та інших європейських країнах. Торік Eutelsat, що базується у Франції, і SES зі Швеції та Люксембургу досліджували ці збої. Вони дійшли висновку, що втручання здійснювалися з тимчасово окупованого Росією Криму та Калінінградської області (РФ).