Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Найдовша тривалість трудового життя у ЄС – в Нідерландах, Данії та Швеції

Найдовша тривалість трудового життя у ЄС – в Нідерландах, Данії та Швеції

 

Нідерланди, Швеція і Данія очолюють перелік країн ЄС за прогнозованою тривалістю трудового життя осіб від 15 років і старших - у них прогнозований трудовий стаж буде перевищувати 42 роки.

Як повідомляє "Європейська правда", такі цифри за 2024 рік опублікував Євростат.

В середньому для ЄС прогнозована тривалість економічно активного життя осіб віком від 15 років склала 37,2 року, проте між країнами спостерігаються дуже відчутні відмінності. Цифри ґрунтуються на даних про працевлаштування і безробіття, які Євростат отримує від країн-членів.

Найдовше трудове життя прогнозують для мешканців Нідерландів, Швеції та Данії - 43,8, 43, 42,5 року стажу відповідно.

Майже настільки ж довго працюють в Естонії (41,4 року), Ірландії (40,4) та Німеччині (40 років).

Натомість найменшу тривалість трудового життя прогнозують для мешканців Румунії (32,7 року), Італії (32,8), Хорватії, Греції і Болгарії (по 34,8).

Для чоловіків прогнозований стаж часто вищий, ніж для жінок, в країнах з обох кінців рейтингу - наприклад, 45,7 року у Нідерландах, 44,2 року у Данії, 35,9 року у Румунії, 36 в Хорватії і Болгарії.

Тривалість прогнозованого трудового життя жінок в Італії та Румунії - лише 28,2 і 29,2 року відповідно. Натомість найвищі такі показники в Естонії (42,2 року), Швеції (42 роки), Нідерландах (41,8 року).

За останнє десятиліття прогнозована середня тривалість трудового життя у країнах ЄС зросла на 2,4 року.

Як відомо, більшості країн Європи доводиться думати про підвищення пенсійного віку через демографічні тенденції. Так, у Данії вік виходу на пенсію до 2040 року поступово зросте до 70 років. У Франції непопулярна пенсійна реформа з підвищенням пенсійного віку залишається топтемою політичного життя.

Дослідження у ЄС показали, що зараз близько 13% європейських пенсіонерів продовжують ходити на роботу після досягнення пенсійного віку, найчастіше їхньою мотивацією є або задоволення від роботи й активного способу життя, або фінансові потреби.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8670
  0,0541
 0,13
EUR
 1
 48,4527
  0,0670
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3904  0,04 0,11 41,9967  0,03 0,08
EUR 48,2388  0,12 0,24 48,9558  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 16:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7650  0,13 0,32 41,7775  0,14 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес