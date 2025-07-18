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Найдовша тривалість трудового життя у ЄС – в Нідерландах, Данії та Швеції
13:25 18.07.2025 |
Нідерланди, Швеція і Данія очолюють перелік країн ЄС за прогнозованою тривалістю трудового життя осіб від 15 років і старших - у них прогнозований трудовий стаж буде перевищувати 42 роки.
Як повідомляє "Європейська правда", такі цифри за 2024 рік опублікував Євростат.
В середньому для ЄС прогнозована тривалість економічно активного життя осіб віком від 15 років склала 37,2 року, проте між країнами спостерігаються дуже відчутні відмінності. Цифри ґрунтуються на даних про працевлаштування і безробіття, які Євростат отримує від країн-членів.
Найдовше трудове життя прогнозують для мешканців Нідерландів, Швеції та Данії - 43,8, 43, 42,5 року стажу відповідно.
Майже настільки ж довго працюють в Естонії (41,4 року), Ірландії (40,4) та Німеччині (40 років).
Натомість найменшу тривалість трудового життя прогнозують для мешканців Румунії (32,7 року), Італії (32,8), Хорватії, Греції і Болгарії (по 34,8).
Для чоловіків прогнозований стаж часто вищий, ніж для жінок, в країнах з обох кінців рейтингу - наприклад, 45,7 року у Нідерландах, 44,2 року у Данії, 35,9 року у Румунії, 36 в Хорватії і Болгарії.
Тривалість прогнозованого трудового життя жінок в Італії та Румунії - лише 28,2 і 29,2 року відповідно. Натомість найвищі такі показники в Естонії (42,2 року), Швеції (42 роки), Нідерландах (41,8 року).
За останнє десятиліття прогнозована середня тривалість трудового життя у країнах ЄС зросла на 2,4 року.
Як відомо, більшості країн Європи доводиться думати про підвищення пенсійного віку через демографічні тенденції. Так, у Данії вік виходу на пенсію до 2040 року поступово зросте до 70 років. У Франції непопулярна пенсійна реформа з підвищенням пенсійного віку залишається топтемою політичного життя.
Дослідження у ЄС показали, що зараз близько 13% європейських пенсіонерів продовжують ходити на роботу після досягнення пенсійного віку, найчастіше їхньою мотивацією є або задоволення від роботи й активного способу життя, або фінансові потреби.
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