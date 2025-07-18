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Путіну бракує грошей: Держдума дозволила списувати податкові борги з рахунків росіян без рішення суду
12:59 18.07.2025 |
Депутати Держдуми РФ ухвалили у фінальному, третьому читанні, законопроєкт, який дозволить стягувати борги зі сплати податків та страхових внесків із банківських рахунків росіян без рішення суду.
Наразі така процедура передбачена лише щодо юридичних осіб та індивідуальних підприємців, але після ухвалення цього закону вона вже з 1 листопада діятиме і для фізичних осіб, пише The Moscow Times
Борги стягуватимуть за попередньою схемою тільки у тому випадку, якщо громадянин протягом місяця після направлення Федеральною податковою службою РФ вимоги про оплату заборгованості оскаржить нараховану суму в суді або вищому податковому органі.
"Спочатку гроші спишуть з рахунків у банку, а якщо їх не вистачить, підключать приставів, які стягуватимуть за рахунок майна", - пояснювали новий механізм у російській юридичній фірмі "Мітра".
У Мінфіні РФ сподівалися, що завдяки автоматичному списанню податкових боргів з рахунків росіян вдасться додатково зібрати до бюджету 22,5 млрд рублів.
Крім того, новий механізм дозволить зменшити витрати російського уряду на судові процеси, зауважував член комітету Держдуми з бюджету та податків Микита Чаплін.
За даними депутатів держдуми, заборгованість зі сплати податків мають приблизно 23 мільйона росіян, або майже чверть всього працездатного населення.
На думку аналітика Freedom Finance Global Володимира Чернова, позасудовий порядок стягнення податкових боргів неминуче призведе до великої кількості помилок. Є ризик "автоматизації без розбору", коли рішення ухвалюються формально, без урахування індивідуальних обставин, попередив він.
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