Угода США і Панами під загрозою — Китай вимагає свою частку

Китай погрожує заблокувати продаж 43 портів, що належать гонконзькій CK Hutchison, якщо китайська судноплавна компанія Cosco не отримає частку в угоді з BlackRock і MSC.

Про це пише Wall Street Journal.

Китайські чиновники попередили компанії BlackRock, MSC та CK Hutchison, що без участі Cosco Пекін може заблокувати міжнародний продаж портів. Угода на 22,8 мільярда доларів передбачає продаж 80% активів Hutchison у 43 портах, розташованих у 23 країнах.

У травні Hutchison підтвердила, що MSC - один з провідних світових операторів контейнерних перевезень - очолює консорціум покупців.

Втім, за даними WSJ, сторони навряд чи укладуть фінальну угоду до 27 липня - дати завершення ексклюзивних переговорів. Водночас усі сторони начебто не виключають участі Cosco.

Пекін вважає угоду стратегічно важливою через її потенційний вплив на контроль над глобальними морськими маршрутами, зокрема навколо Панамського каналу. Угода також викликала інтерес з боку президента США Дональда Трампа.