США призупинили угоду ОАЕ щодо закупівлі чипів NVIDIA через побоювання витоку технологій до Китаю

США тимчасово призупинили угоду між Об'єднаними Арабськими Еміратами та NVIDIA щодо закупівлі сотні тисяч передових ШІ-чипів. За даними The Wall Street Journal, частина чиновників адміністрації Трампа занепокоєна тим, що ці технології можуть опинитися в Китаї - через ймовірну співпрацю ОАЕ з місцевими структурами, пов'язаними з Пекіном.

В центрі суперечки - участь G42, еміратської ШІ-компанії, якій у рамках угоди мало відійти до 20% чипів. Міністерство торгівлі США наразі не планує дозволяти постачання їй чипів. Це може змусити переглянути умови домовленості.

Попри підтримку угоди президентом Трампом і особисту участь CEO NVIDIA Дженсена Хуанга в перемовинах, домовленість досі не фіналізована. Її просувають міністр торгівлі Говард Латнік і головний радник Білого дому з ШІ Девід Сакс, який назвав побоювання "перебільшеними" та закликав не втрачати стратегічну ініціативу в регіоні.

Більшість чипів за угодою мали отримати американські компанії, зокрема Microsoft та OpenAI, які будують дата-центри в ОАЕ. Раніше повідомлялося, що вони планують створити найбільший ШІ-кампус за межами США. Водночас експорт таких чипів вимагає погодження з кількома американськими відомствами.

На фоні цього Китай, зокрема Huawei, намагається заповнити вакуум і просуває власні ШІ-рішення в регіоні. Уряди країн Перської затоки, зокрема ОАЕ й Саудівська Аравія, розглядають інвестиції в ШІ як шлях до економічної трансформації.

Ризики витоку технологій, невизначеність із правилами експорту та внутрішні суперечки в США можуть поставити під загрозу одну з найбільших угод року в сфері штучного інтелекту.

До речі, нещодавно стало відомо, що NVIDIA готується відновити продажі чипів H20 до Китаю після регуляторних змін. За словами міністра торгівлі США Говарда Латніка, це рішення пов'язане з переговорами між США та Китаєм щодо торгівлі рідкоземельними елементами, які є критично важливими для сучасних технологій, зокрема для батарей електромобілів. Китай є головним постачальником таких елементів.