Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США призупинили угоду ОАЕ щодо закупівлі чипів NVIDIA через побоювання витоку технологій до Китаю

 

США тимчасово призупинили угоду між Об'єднаними Арабськими Еміратами та NVIDIA щодо закупівлі сотні тисяч передових ШІ-чипів. За даними The Wall Street Journal, частина чиновників адміністрації Трампа занепокоєна тим, що ці технології можуть опинитися в Китаї - через ймовірну співпрацю ОАЕ з місцевими структурами, пов'язаними з Пекіном.

В центрі суперечки - участь G42, еміратської ШІ-компанії, якій у рамках угоди мало відійти до 20% чипів. Міністерство торгівлі США наразі не планує дозволяти постачання їй чипів. Це може змусити переглянути умови домовленості.

Попри підтримку угоди президентом Трампом і особисту участь CEO NVIDIA Дженсена Хуанга в перемовинах, домовленість досі не фіналізована. Її просувають міністр торгівлі Говард Латнік і головний радник Білого дому з ШІ Девід Сакс, який назвав побоювання "перебільшеними" та закликав не втрачати стратегічну ініціативу в регіоні.

Більшість чипів за угодою мали отримати американські компанії, зокрема Microsoft та OpenAI, які будують дата-центри в ОАЕ. Раніше повідомлялося, що вони планують створити найбільший ШІ-кампус за межами США. Водночас експорт таких чипів вимагає погодження з кількома американськими відомствами.

На фоні цього Китай, зокрема Huawei, намагається заповнити вакуум і просуває власні ШІ-рішення в регіоні. Уряди країн Перської затоки, зокрема ОАЕ й Саудівська Аравія, розглядають інвестиції в ШІ як шлях до економічної трансформації.

Ризики витоку технологій, невизначеність із правилами експорту та внутрішні суперечки в США можуть поставити під загрозу одну з найбільших угод року в сфері штучного інтелекту.

До речі, нещодавно стало відомо, що NVIDIA готується відновити продажі чипів H20 до Китаю після регуляторних змін. За словами міністра торгівлі США Говарда Латніка, це рішення пов'язане з переговорами між США та Китаєм щодо торгівлі рідкоземельними елементами, які є критично важливими для сучасних технологій, зокрема для батарей електромобілів. Китай є головним постачальником таких елементів.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8670
  0,0541
 0,13
EUR
 1
 48,4527
  0,0670
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3904  0,04 0,11 41,9967  0,03 0,08
EUR 48,2388  0,12 0,24 48,9558  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 16:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7650  0,13 0,32 41,7775  0,14 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес