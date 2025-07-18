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У квітні в ЄС третій місяць поспіль зменшувалась кількість клопотань про притулок
12:45 18.07.2025 |
За підсумками квітня 2025 року у країнах ЄС подали менше клопотань про отримання притулку, ніж у березні, та суттєво менше, ніж у квітні 2024 року.
Про це 17 липня повідомив Євростат на основі узагальнених даних від країн-членів, пише "Європейська правда".
Протягом квітня 2025 року первинні клопотання про міжнародний захист у ЄС подали 48 520 осіб. Це на 16% менше, ніж у попередньому місяці, та на 37% менше, ніж за квітень 2024 року. Серед заявників - 1570 неповнолітніх без супроводу дорослих, в основному це діти з Сирії, Афганістану і Єгипту.
Кількість повторних заявок становить 7 245, що лише на 1-2% менше, ніж у попередній місяць та у квітні 2024 року.
Квітень став третім поспіль місяцем, коли обидва показники зменшуються.
75% первинних заявок від шукачів притулку припадають на Іспанію, Францію, Німеччину та Італію.
Відносно кількості власного населення країни найбільша концентрація заявок на притулок - у Греції, Кіпрі та Іспанії.
Найчисельнішою групою серед прохачів притулку є громадяни Венесуели, Афганістану, Сирії, а також українці, від яких надійшло 2115 заявок (зауважимо, притулок-asylum і тимчасовий захист - зовсім різні юридичні механізми з різними умовами. Абсолютна більшість громадян України, які виїхали через війну, отримали право проживання у ЄС саме за механізмом тимчасового захисту).
Нагадаємо, 15 липня Рада ЄС остаточно продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2027.
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