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Пекін різко нарощує експорт стратегічних металів
11:03 18.07.2025 |
У червні експорт рідкоземельних продуктів з Китаю зріс на 80%, сигналізуючи про пожвавлення світових поставок стратегічної сировини.
Про це пише Bloomberg.
За даними Генеральної митної адміністрації Китаю, експорт рідкоземельних продуктів у червні зріс до 3 808 тонн порівняно з 2 115 тоннами у травні. Попередній місяць став п'ятирічним мінімумом через введення нових обмежень з боку Пекіна.
У категорії "продукти" переважають магніти, що є ключовими компонентами у виробництві електромобілів, смартфонів, винищувачів та іншої високотехнологічної продукції. Детальні дані щодо окремих позицій, зокрема магнітів, очікуються пізніше.
На початку квітня Китай посилив експортний контроль на сім з сімнадцяти рідкісноземельних елементів. Цей крок викликав значне занепокоєння в урядів США, ЄС та Індії, що призвело до додаткового тиску на Пекін.
За словами китайських органів, усі постачання тепер потребують ліцензій, а Міністерство торгівлі країни працює над розглядом накопичених заявок. Крім того, Міністерство державної безпеки оголосило про боротьбу з контрабандою сировини, організованою іноземними структурами.
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