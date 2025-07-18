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АНАЛІТИКА

Саудівська Аравія перевищила квоту ОПЕК на 385 тис. б/д

 

Морські потоки нафти з Саудівської Аравії залишаються на підвищеному рівні після зростання видобутку в королівстві у червні на тлі загострення регіональної напруженості.

За даними відстеження руху суден, зібраними Bloomberg, середній обсяг експорту за межі країни у першій половині липня становив 6,43 млн барелів на добу (б/д), що наближає показник до 16-місячного максимуму. Остаточні дані можуть бути нижчими, оскільки двотижневе спостереження дає лише часткову картину.

Саудівська Аравія повідомила ОПЕК 15 липня, що у червні її видобуток становив 9,752 млн б/д. Короткочасна війна між Ізраїлем та Іраном викликала занепокоєння, що Тегеран може відповісти, намагаючись заблокувати Ормузьку протоку - ключовий маршрут для постачання нафти з регіону.

Постачання нафти з Саудівської Аравії є основою глобальної енергетичної стабільності, що надає королівству значний вплив на ціноутворення серед країн-виробників. Ер-Ріяд також виконує роль фактичного лідера Організації країн-експортерів нафти й ширшої групи ОПЕК+, закликаючи інших учасників контролювати власний видобуток.

У червневому звіті до ОПЕК Саудівська Аравія повідомила про видобуток, який на 385 тис. б/д перевищив цільовий показник. Водночас ОПЕК у своєму щомісячному звіті на початку липня опублікувала нижчий показник «постачання на ринок» - 9,356 млн б/д, що дозволило королівству залишатися в межах квоти. Цей показник не враховує переміщення до сховищ.

Саудівська Аравія також має право перекачувати більше сирої нафти у липні згідно з чинною угодою з ОПЕК.

Якщо поточна динаміка збережеться, липневий експорт стане найвищим з березня 2024 року. Водночас час завантаження окремих партій може суттєво впливати на середні показники: одна партія обсягом 2 млн барелів змінює середній рівень майже на 140 тис. б/д, якщо розраховувати за 15 днів - удвічі більше, ніж при розрахунку за повний місяць.

За останні чотири тижні потоки нафти з країни становили 6,18 млн б/д, що відповідає середньому показнику за перші п'ять місяців року. Це відображає нижчі обсяги у другій половині червня. Постачання були вищими у першій половині чотирьох із шести місяців 2025 року.

Збільшені потоки у липні можуть свідчити про завершальні етапи перенесення червневого зростання видобутку з королівства на термінали зберігання за межами регіону. Саудівські чиновники заявили, що накопичення запасів за кордоном на тлі напруженості в Перській затоці стало причиною сплеску минулого місяця.
За матеріалами: EnKorr
 

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