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АНАЛІТИКА

Путін вимагає обмежити іноземні месенджери

 

У Росії можуть запровадити додаткові обмеження на використання програмного забезпечення, зокрема месенджерів, розроблених у "недружніх країнах".

Про це пише The Moscow Times.

Відповідне доручення лідер Кремля Путін направив уряду. Згідно з ним, прем'єр Михайло Мішустін має до 1 вересня подати пропозиції щодо нових обмежень на "комунікаційні сервіси" іноземного походження.

Ці ініціативи тісно пов'язані з нещодавно ухваленим законом про створення національної цифрової платформи. Центральним її елементом стане месенджер MAX, розроблений державою. Він має бути інтегрований з сервісами на кшталт "Держпослуг" і дозволить підтверджувати особу, право на пільги тощо.

Правозахисники вже назвали платформу MAX новим інструментом масового нагляду. За словами голови "Товариства захисту інтернету" Михайла Клімарьова, в політиці конфіденційності месенджера прямо зазначено, що всі дані користувачів можуть передаватися державним структурам. Доступ отримають ФСБ, МВС, Центробанк, Податкова служба і навіть Росалкогольтютюнконтроль.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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