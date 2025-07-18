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У Британії планують знизити мінімальний вік для голосування на виборах до 16 років
10:01 18.07.2025 |
Британський уряд 17 липня заявив, що планує надати громадянам віком 16 та 17 років право голосу на всіх виборах у Великій Британії.
Про це пише ITV News.
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер у коментарі виданню зазначив, що надати право голосувати з 16 років дуже важливо, адже ці люди «достатньо дорослі, щоб працювати та платити податки».
«Я вважаю, що якщо ти платиш податки, ти повинен мати можливість сказати, на що ти хочеш, щоб твої гроші були витрачені», - сказав Стармер.
Зазначимо, що впровадження відповідної реформи є передвиборчою обіцянкою, яку давала Лейбористська партія. В уряді зазначили, що такі зміни є частиною зусиль, спрямованих на підвищення довіри громадськості до демократії.
Крім того, це називають спробою уніфікувати виборчі права по всій Британії, адже в Шотландії та Вельсі люди віком 16 і 17 років уже можуть голосувати на виборах до парламентів і місцевих рад.
У виданні зазначили, що відсоток населення такого віку у Великій Британії невеликий, тому надання їм права голосу навряд чи суттєво вплине на результати національних виборів.
Попри це, праві партії звинувачують Лейбористську партію в тому, що вона відповідною ініціативою вона намагається збільшити кількість голосів за себе, пише ITV News.
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