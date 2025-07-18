Трамп подасть до суду на WSJ через публікацію про еротичний подарунок Епштейну

Wall Street Journal стверджує, що у 2003 році серед привітальних листів з нагоди 50-річчя Джеффрі Епштейна, якого звинувачують у сутенерстві й сексуальних злочинах, була записка з контуром оголеної жінки від нинішнього президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться в матеріалі Wall Street Journal.

Згідно з документами, з якими ознайомилося видання, приятелька Епштейна і британська світська левиця Гіслейн Максвелл зібрала листи від Трампа та десятків інших людей з оточення фінансиста для альбому до дня його народження у 2003-му.

Сторінки саме з цього альбому є серед документів, досліджених посадовцями Міністерства юстиції, які розслідували справи Епштейна та Максвелл багато років тому, кажуть співрозмовники WSJ.

За даними видання, серед листів є вітальна записка з ім'ям Трампа, обрамлена контуром оголеної жінки, яка, здається, намальована від руки маркером.

«Пара маленьких дуг позначає груди жінки, а підпис майбутнього президента - це хвилясте "Дональд" під її талією, що імітує лобкове волосся», - так WSJ описує малюнок на листі.

Там також була друкована записка, стилізована під уявну розмову між Трампом та Епштейном, написана від третьої особи. Лист завершується словами: «З днем народження - і нехай кожен день буде ще однією чудовою таємницею».

WSJ вказує, що Епштейн і Трамп проводили час разом у 1990-х та на початку 2000-х років і фотографувалися на світських заходах, зокрема з Максвелл та Меланією Трамп. Нинішній президент також кілька разів фігурував у бортових журналах приватного літака Епштейна.

Обидва чоловіки заявили, що згодом між ними виникла сварка. Як стверджував Трамп, їхня дружба закінчилася ще до того, як Епштейн визнав себе винним у вербуванні неповнолітніх для проституції у 2008 році. А коли сексуального злочинця знову заарештували у 2019 році, Трамп сказав, що не розмовляв з ним близько 15 років.

Нагадаємо, 5 червня Ілон Маск написав на своїй сторінці, що Трамп присутній на записах у справі Джеффрі Епштейна, зазначивши, що це «справжня причина, через яку вони не були оприлюднені». Проте згодом він видалив цей допис.

Що про вітальний лист від Трампа кажуть у Білому домі

Сам американський президент наполягає, що це фейковий лист. «Це не мої слова, не те, як я говорю. Крім того, я не малюю. Я сказав Руперту Мердоку, що це шахрайство, що він не повинен друкувати цю фейкову історію», - заявив Трамп.

За словами глави Білого дому, тепер він подасть до суду на Мердока та саму газету, яку назвав «третьосортною».

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт стверджує, що у WSJ відмовилися показати адміністрації листа та «визнали, що вони навіть не мають його у своєму розпорядженні». На її думку, газета свідомо опублікувала неправдиву інформацію, щоб «очорнити президента Сполучених Штатів».

Також через цю публікацію обурився віцепрезидент Джей Ді Венс, який назвав розповідь про записку «повною нісенітницею».

Про справу Джеффрі Епштейна

У 2007 році мільярдера звинуватили в сутенерстві та схилянні декількох десятків неповнолітніх до секс-бізнесу. Розслідування тривало протягом 2002-2005 років у Нью-Йорку та Флориді.

Тоді Епштейн пішов на угоду зі слідством - його справою займався Алекс Акоста, який був прокурором Південної Флориди. За угодою мільярдер провів у в'язниці лише 13 місяців. Крім того, Акоста погодився приховати факт угоди зі слідством від жертв у цій справі.

У листопаді 2018 року газета Miami Herald опублікувала власне розслідування, присвячене справі Епштейна і ролі Акости в ній. За старою справою журналістам вдалося знайти близько 60 жертв насильства з боку мільярдера.

На початку 2019 року суд Південної Флориди ухвалив, що приховування інформації від жертв було незаконним. 7 липня 2019-го мільярдера затримали. За версією слідства, Епштейн отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат і «позичав» їх впливовим людям. Епштейн не визнав провину. А Акоста, який уже обіймав посаду міністра праці США, пішов у відставку.

А 10 серпня 2019 року Епштейна знайшли мертвим в окремій камері в нью-йоркській в'язниці. Судмедексперти встановили, що причиною смерті стало самогубство.