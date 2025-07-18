Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держдеп США: Трамп «агресивно» добиватиметься реалізації свого бачення припинення війни в Україні

 

Президент США Дональд Трамп «агресивно» добиватиметься реалізації свого бачення припинення війни в Україні, заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

«Президент досить прозоро говорить про свою оцінку речей..І домовленості та розмови, безумовно, з генеральним секретарем Рютте і НАТО в цілому, плани, в яких йдеться про те, щоб Україна мала все необхідне для оборони..Я думаю, що президент є людиною, яка схвалить ці рішення і продовжує агресивно підходити до цього питання, щоб його бачення завершення цього конфлікту стало реальністю», - сказала Брюс на брифінгу.

За її словами, США, як і раніше, залишаються відданими Україні і завершенню війни мирним шляхом за допомогою дипломатії.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.

Водночас Трамп зазначив, що «незадоволений» політикою Росії, яка останнім часом посилила повітряні атаки на Україну. Він повідомив, що США планують запровадити 100-відсоткові вторинні мита, якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів. У Європі привітали цю заяву, але вважають, що 50 днів - це дуже багато.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що обіцянка Трампа підвищити тарифи та надіслати зброю Україні була сприйнята «не як сигнал до миру, а як сигнал до продовження війни».

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що президент США Дональд Трамп діє, виходячи з того, що успішні зусилля США, спрямовані на те, щоб посадити президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів, вимагають поєднання економічних інструментів із західною військовою підтримкою, що дозволить Україні посилити тиск на Росію на полі бою.
За матеріалами: radiosvoboda.org
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8670
  0,0541
 0,13
EUR
 1
 48,4527
  0,0670
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4342  0,05 0,11 42,0304  0,03 0,07
EUR 48,3569  0,02 0,04 49,0192  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 16:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,02 0,05 41,9150  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес