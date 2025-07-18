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Держдеп США: Трамп «агресивно» добиватиметься реалізації свого бачення припинення війни в Україні
09:16 18.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп «агресивно» добиватиметься реалізації свого бачення припинення війни в Україні, заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.
«Президент досить прозоро говорить про свою оцінку речей..І домовленості та розмови, безумовно, з генеральним секретарем Рютте і НАТО в цілому, плани, в яких йдеться про те, щоб Україна мала все необхідне для оборони..Я думаю, що президент є людиною, яка схвалить ці рішення і продовжує агресивно підходити до цього питання, щоб його бачення завершення цього конфлікту стало реальністю», - сказала Брюс на брифінгу.
За її словами, США, як і раніше, залишаються відданими Україні і завершенню війни мирним шляхом за допомогою дипломатії.
14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.
Водночас Трамп зазначив, що «незадоволений» політикою Росії, яка останнім часом посилила повітряні атаки на Україну. Він повідомив, що США планують запровадити 100-відсоткові вторинні мита, якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів. У Європі привітали цю заяву, але вважають, що 50 днів - це дуже багато.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що обіцянка Трампа підвищити тарифи та надіслати зброю Україні була сприйнята «не як сигнал до миру, а як сигнал до продовження війни».
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що президент США Дональд Трамп діє, виходячи з того, що успішні зусилля США, спрямовані на те, щоб посадити президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів, вимагають поєднання економічних інструментів із західною військовою підтримкою, що дозволить Україні посилити тиск на Росію на полі бою.
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