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«Не підходящий інструмент»: Японія зробила на G20 заяву на тлі тарифів Трампа
09:14 18.07.2025 |
Міністр фінансів Японії Кацунобу Като заявив країнам G20, що тарифи не є правильним способом усунення дисбалансів. За його словами, країни повинні вирішувати це за допомогою внутрішніх зусиль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Японія заявила, що мита - не найкращий інструмент для усунення надмірного дисбалансу поточних рахунків", - заявив Като журналістам у четвер.
При цьому міністр фінансів США Скотт Бессент на зустрічі не був присутній.
Як уточнюється, Като виступив після першого дня зустрічі міністрів фінансів і глав центробанків країн G20. Він був основним доповідачем на кількох сесіях, зокрема на одній із найпопулярніших, присвячених світовій економіці.
Його коментарі прозвучали на тлі підготовки світової економіки до підвищення митних тарифів США, які введені за розпорядженням президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.
Зокрема, Трамп розглядає свої тарифи як спосіб усунення дефіциту в торгівлі США з різними країнами, а також залучення більшого обсягу виробництва в Америку.
Bloomberg зазначає, що Като розповів про те, що на зустрічі він наголосив на важливості відкритої та вільної багатосторонньої торговельної системи та передбачуваного економічного управління. Водночас, за його словами, конкретних перемовин про співпрацю у протидії США не було.
Крім того, представник Мінфіну Японії, який супроводжував Като, сказав, що багато учасників саміту G20 висловили думку, що потенційні ризики у світовій економіці не реалізувалися повною мірою, як можна було очікувати. Він додав, що ринкова напруженість, схоже, дещо знизилася.
Проте, за словами представника, багато учасників, включно з міжнародними організаціями, наголосили на необхідності зберігати обережність щодо майбутніх ризиків.
Видання додало, що ескалація тарифної політики Трампа спонукає багато країн шукати шляхи зміцнення міжміського співробітництва. Раніше Bloomberg писало, що ЄС розглядає можливість скоординованих заходів із партнерами, включно з Канадою та Японією.
Торгова війна США проти Японії
Нагадаємо, що Японія вже зіткнулася з 25% митами на автомобілі та сталь, а з 1 серпня базове мито на експорт має зрости теж до 25%, якщо не буде досягнуто торговельної угоди.
Відомо, що місяці переговорів між головним переговірником Японії Ресеєм Аказавою та помічниками Трампа поки що не принесли помітного прогресу, а основним каменем спотикання є мита на авто.
Також зазначимо, що японська валюта єна відчуває підвищену волатильність з квітня, коли Трамп оголосив про введення масштабних мит.
На тлі політичної невизначеності перед виборами до Верхньої палати парламенту Японії, курс єни наразі перебуває на найнижчому рівні з початку торговельної війни.
"Необхідно постійно приділяти увагу надмірній волатильності на валютному ринку, спричиненій такими факторами, як спекуляції", - сказав Като, додавши, що наявні домовленості щодо валют мають зберігатися.
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