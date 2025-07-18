Китай звинуватив іноземні спецслужби в крадіжці рідкісноземельних металів

Міністерство державної безпеки Китаю звинуватило спецслужби іноземних країн у незаконному вивезенні з країни рідкісних земельних металів шахрайським способом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Не називаючи конкретних країн, китайська спецслужба звинуватила іноземні структури в організації незаконного вивезення матеріалів, які Пекін вважає стратегічним активом і вже використовував як інструмент у переговорах щодо митних тарифів зі США.

У повідомленні відомства зазначається, що останніми роками іноземні шпигунські та розвідувальні служби та їхні агенти намагалися вступати у змову з недобросовісними особами всередині країни, підбурюючи їх до викрадення рідкоземельних матеріалів за допомогою поштових відправлень.

"Це створює серйозну загрозу національній безпеці КНР", - зазначили у спецслужбі.

У Міндержбезпеки КНР також запобігли спробі однієї неназваної країни незаконно отримати рідкоземельні елементи для створення запасів. За їхніми даними, у цій схемі брав участь підрядник, який неправильно маркував посилки як "не виготовлені у Китаї" й умисно спотворював інформацію про вміст і склад продукції.

Також відомство описало інші методи контрабанди, зокрема приховування рідкоземельних порошків у складі інгредієнтів для керамічної плитки або маскування їх у пляшках з-під води, маркованих як "деталі до механізмів" для подальшого експорту.

У заяві Міністерство закликало громадян КНР повідомляти про підозрілу діяльність, пов'язану з рідкоземельними ресурсами.

Китай використав своє домінування у виробництві рідкоземельних металів та магнітів у торговельній війні зі Сполученими Штатами. Американські компанії залежать від цієї китайської сировини для виробництва широкого спектра продукції, включно з електромобілями.

Зокрема, компанія Ford Motor Co. була змушена скоротити виробництво на одному зі своїх заводів через посилення Пекіном експортного контролю. Обмеження загострили напруженість у відносинах з Європейським Союзом, який так само суттєво залежить від китайського експорту.

Ознаки зниження напруженості збільшили ймовірність підписання ширшої угоди та ймовірність зустрічі президентів Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна цього року.

Експорт китайських рідкоземів

Після нетривалої "торгової війни", навесні цього року США і Китай почали переговори щодо нової торговельної угоди.

Однак попри перші домовленості, у квітні Пекін призупинив експорт широкого переліку критично важливих мінералів і магнітів. Це викликало збій у поставках сировини для світових автовиробників, виробників мікросхем та оборонної промисловості.

На початку червня президент Китаю Сі Цзіньпін дав згоду на постачання рідкісноземельних мінералів та магнітів до США. Вашингтон, натомість, погодився скасувати обмеження на деякі технології, включно з передовими чипами для штучного інтелекту.

Нова торговельна угода між країнами була підписана 25 червня. Серед іншого, вона передбачає відновлення постачання китайських рідкісноземельних мінералів до США, а також скасування американської заборони на експорт передових чипів для штучного інтелекту до КНР.