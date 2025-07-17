Британія і Німеччина підписали Договір про дружбу та співробітництво

Німеччина та Велика Британія підписали в Лондоні Договор про дружбу та двостороннє співробітництво між Федеративною Республікою Німеччина та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Підписи під документами поставили глави урядів ФРН Фрідріх Мерці і Великої Британії Кір Стармер, а також міністри закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль і Великої Британії Девід Ламмі.

Стармер назвав підписання «історичним» фактом, а документ - «дуже особливим договором, першим такого роду за весь час між двома країнами». Він охоплює, за словами британського прем'єр-міністра, такі сфери як безпека, оборона, торгівля, економіка тощо.

«Це історичний день для німецько-британських відносин», - погодився канцлер Мерц. Він зазначив, що це поглибить співпрацю, особливо після виходу Великої Британії з ЄС.

«Ми будемо тісніше співпрацювати в галузі оборони, зовнішньої політики, а також економічної політики», - сказав Мерц.

Договір зосереджений насамперед на політиці безпеки: дві держави домовилися про тіснішу співпрацю в проєктах озброєння, про військову взаємодопомогу, поглиблення взаємодії розвідувальних служб тощо. Обидві сторони зобов'язуються спільно вирішувати «нові, далекосяжні виклики євроатлантичній безпеці в епоху, що характеризується загостреною стратегічною конкуренцією, викликами міжнародному порядку, заснованому на правилах, та викликами своїм демократіям з боку зростаючих гібридних загроз». Німецько-британський договір не містить конкретних пунктів про ядерне стримування, втім, у ньому згадується про проведення поглибленого діалогу з питань оборони, що становлять спільний інтерес, та глобального стратегічного прогнозування, включаючи ядерні питання.

У документі згадується війна агресії з боку Російської Федерації, яка визначена як «найбільш значна та безпосередня загроза» безпеці. Обидві сторони планують координувати свої зусилля щодо стримування та забезпечення безпеки північних і східних флангів НАТО.

Документ також згадує тристоронню співпрацю ФРН і Великої Британії з Францією - формат E3.