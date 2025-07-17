Telegraph: Келлог і Рубіо вплинули на зміну позиції Трампа щодо Росії

Республіканські "яструби" - спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог і держсекретар Марко Рубіо - місяцями працювали над тим, щоб спонукати президента США Дональда Трампа зайняти жорсткішу позицію щодо Москви.

Про це The Telegraph розповіли три джерела у Конгресі, передає Укрінформ.

За словами співрозмовників, центральну роль у цих зусиллях відігравав Кіт Келлог, спецпредставник Трампа в Україні, який на якийсь час був усунений від переговорів з РФ щодо врегулювання війни на користь спецпосланника президента США Стівена Віткоффа, однак той "зав'яз у ядерних переговорах з Іраном".

"Оскільки переговори буксують, а Росія завдає найбільш руйнівних ударів по українських містах, тонка робота генерала Келлога підштовхнула Трампа до більш жорсткої лінії щодо Москви", - пише видання.

Джерело додало, що Келлог "взяв на себе більшу роль за останні кілька тижнів" і "останнім часом перебуває на підйомі". "Він і Марко Рубіо керують новим підходом (до Москви - ред.)", - зауважив помічник конгресмена в інтерв'ю The Telegraph.

Державний секретар і колишній республіканський лідер Рубіо, який є багаторічним "яструбом" зовнішньої політики США, пише видання, колись називав Путіна "головорізом" і "військовим злочинцем". Хоча після того, як він обійняв нинішню посаду, Рубіо став значно примирливішим щодо Москви, він водночас перетворився на одного з найвпливовіших радників Трампа під час його другого терміну.

"За словами одного з джерел у Конгресі, близькі стосунки Рубіо з президентом дозволили йому втрутитися, коли в останні тижні Путін посилив свої атаки, завдаючи до 1000 дронових і ракетних атак по Україні на день», - йдеться у матеріалі.

Ще однією людиною, яка впливає на рішення Трампа, є його дружина Меланія, пише видання. Зокрема під час пресконференції в Овальному кабінеті з головою НАТО Марком Рютте Трамп віддав належне своїй дружині за те, що вона допомогла йому змінити свою думку. "Я йду додому і кажу першій леді: "Я сьогодні говорив з Володимиром (Путіним - ред.). У нас була чудова розмова. Вона відповіла: "Справді? Ще одне місто щойно зазнало удару", - сказав Трамп, оголошуючи про свій план щодо надання Україні зброї.

"Меланія, яка виросла за "залізною завісою" в колишній Югославії, раніше була більшою прихильницею України, ніж сам президент США. Їй також приписують значний вплив на формування жорсткої міграційної політики Трампа», - пише The Telegraph.

Попри те, що Трамп заявив журналістам, що угода про постачання зброї не означає, що він на боці України, джерела привітали понеділкову заяву як "суттєву". Але вони розуміють, що багато чого може змінитися з наближенням кінцевого терміну припинення вогню. "Це буде залишатися проблемою, і ми повинні продовжувати чинити тиск", - сказало одне із джерел.