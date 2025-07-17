Верховний суд Південної Кореї повністю виправдав главу Samsung у справі про шахрайство

Верховний суд Південної Кореї остаточно зняв звинувачення у шахрайстві з керівника Samsung Лі Дже Йона, завершивши багаторічну судову тяганину щодо його ролі в угоді про злиття компаній у 2015 році.

Про це пише ВВС, передає Укрінформ.

У своєму остаточному вердикті Верховний суд Сеула підтримав виправдувальний вирок щодо Лі, який був виправданий за всіма пунктами звинувачень у двох попередніх інстанціях.

"Сьогодні Верховний суд своїм остаточним рішенням чітко підтвердив, що злиття Samsung C&T і бухгалтерський облік Samsung Biologics були законними", - заявили в четвер, 17 липня, юристи Samsung.

Як зазначається, Лі - онук засновника компанії і фактичний керівник Samsung з 2014 року - вперше був заарештований у 2017 році за підкуп радника колишньої президентки Пак Кин Хе з метою згладити його спадкоємність у компанії Samsung.

Пізніше Лі був звинувачений у махінаціях з акціями та бухгалтерською звітністю з метою отримання контролю над компанією. Тоді прокурори звинуватили Лі та його радників у завищенні вартості його фармацевтичної компанії Samsung Biologics за допомогою шахрайської бухгалтерії, що дозволило йому купити більшу частку ключової дочірньої компанії Samsung в угоді злиття 2015 року, яка забезпечила його наступництво. Прокурори також стверджували, що метою злиття було виведення контролю над компанією з-під впливу батька Лі - Лі Кун Хі, який помер у 2020 році.

Ця справа привернула широку увагу до технологічного гіганта, оскільки країна бореться з корпоративними корупційними скандалами, пов'язаними з потужними сімейними конгломератами, відомими як "чеболь".

У ході справи Лі кілька разів скорочували терміни ув'язнення - один раз завдяки спеціальному президентському помилуванню, коли він перебував на умовно-достроковому звільненні з в'язниці. У той час уряд заявив, що лідер найбільшої компанії країни потрібен для того, щоб очолити економічне відновлення Південної Кореї після пандемії Covid-19.

У 2024 році окружний суд зняв з Лі всі звинувачення, пов'язані зі злиттям двох дочірніх компаній вартістю близько 8 млрд доларів.

Лі був знову виправданий після того, як прокурори оскаржили справу у Високому суді.