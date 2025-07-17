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АНАЛІТИКА

ЄС веде переговори з партнерами щодо розподілу фінансової підтримки України - Кос

 

Упродовж двох років до ухвалення нового семирічного бюджету ЄС на 2028-2034 роки Європейський Союз самостійно не зможе повністю забезпечити фінансові потреби України, тому веде переговори із партнерами щодо розподілу витрат на допомогу.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час пресконференції у Брюсселі у четвер, коментуючи деталі розділу бюджету «Глобальна Європа», повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Оскільки війна триває, нам доведеться подумати, як допомогти Україні протягом наступних двох років до прийняття нового бюджету, тобто у 2026 і 2027 роках. Ми вже розпочали переговори з Україною. Україні потрібно близько 80 мільярдів на рік для функціонування як держави. Фондів ЄС буде недостатньо», - визнала Кос.

Вона пояснила, що у зв'язку з цим ЄС розпочав перемовини із партнерами, які, зокрема, відбувалися й на полях 4-ї Конференції з відновлення України в Римі.

«Я очолювала міністерську зустріч групи донорів, і ми вже почали обговорювати в рамках групи разом з Канадою, Японією та деякими іншими країнами, включаючи Велику Британію, як ми можемо допомогти Україні протягом цих двох проміжних років», - пояснила Кос.

Як повідомляв Укрінформ, єврокомісарка з розширення Марта Кос вважає, що 100 млрд євро, запропонованих Єврокомісією на програму підтримки України в наступному семирічному бюджеті ЄС (2028-2034), свідчать про помилковість припущень, що європейська фінансова допомога Україні з часом зменшуватиметься.
Ключові теги: ЄС
 

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