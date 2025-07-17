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Населення Ісландії підтримує відновлення переговорів про вступ до ЄС – МЗС
16:36 17.07.2025 |
Міністерка закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір заявила, що її країна має достатню підтримку населення для відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу.
Про це вона заявила в інтерв'ю Politico напередодні візиту президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".
Гуннарсдоттір заявила, що відновлення переговорів про вступ до ЄС є "життєво важливим з огляду на геополітичну ситуацію", і зазначила, що Ісландія вже "досить далеко просунулася в переговорному процесі" під час попередніх переговорів про вступ у 2010-2013 роках.
"Я б сказала, що громадська підтримка відновлення переговорів є", - звернула увагу топдипломатка Ісландії.
Вона зазначила, що "довіряє народу Ісландії і вірить, що він вирішить продовжити" переговори, а також "сподівається, що люди скажуть "так".
Гуннарсдоттір хотіла б "прискорити процес", якщо населення проголосує за відновлення переговорів про вступ, але визнала, що "чутливі, емоційні" теми, такі як рибальство, сільське господарство та енергетика, будуть каменем спотикання в будь-яких майбутніх переговорах.
Очікується, що Фон дер Ляєн зустрінеться з прем'єр-міністром країни Крістінн Фростадоттір і відвідає авіабазу Кефлавік, яка має стратегічне значення для військових навчань НАТО.
Гуннарсдоттір зазначила, що її візит "підкреслює добрі відносини між Ісландією та ЄС".
Як пише видання, опитування, проведене на початку цього року свідчить, що 58% ісландців підтримують відновлення переговорів про вступ, але підтримка членства в ЄС нижча: лише 45% висловилися за, 35% проти і 20% не визначилися.
Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але переговори були припинені з її ініціативи у 2015 році. Тоді влада Ісландії пояснила це невдачами єврозони.
Опитування показують, що членство в ЄС стало більш популярним в Ісландії: трохи більше 45% ісландських виборців виступають за нього, 35% - проти, а решта не визначилися.
Частково це пов'язано з кризою вартості життя в Ісландії: вважається, що членство в ЄС може сприяти розвитку економіки за рахунок зменшення торговельних бар'єрів, а вступ до єврозони зменшить волатильність обмінного курсу.
У грудні 2024 року трипартійний уряд Ісландії у своїй передвиборчій програмі анонсував проведення референдуму про членство країни в Європейському Союзі.
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