Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сінгапур знову визнано найдорожчим містом світу для багатих жителів

 

Сінгапур третій рік поспіль став найдорожчим містом світу для проживання заможних людей, ідеться у звіті швейцарської банківської групи Julius Baer.

Друге місце в рейтингу посів Лондон, третє - Гонконг. До п'ятірки найдорожчих мегаполісів також увійшли Монако і Цюріх, ненабагато від них відстали Шанхай, Дубай, Нью-Йорк, Париж і Мілан.

Для розрахунку використовували індекс цін на 20 товарів і послуг, якими користуються багаті громадяни, включно з дорогими автомобілями, ювелірними виробами, послугами адвокатів і навчанням у приватних школах. Також брали до уваги опитування 360 доларових мільйонерів.

Julius Baer зазначає, що ціни на люксові товари та послуги зазвичай зростають удвічі швидше за загальну інфляцію. Зокрема, польоти бізнес-класом за останній рік подорожчали на 18,2%.

Аналітики банку також зазначили, що в трійці найдорожчих міст світу для заможних громадян опинилися одразу два азійських міста - Сінгапур і Гонконг.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Сінгапур
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8670
  0,0541
 0,13
EUR
 1
 48,4527
  0,0670
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4342  0,05 0,11 42,0304  0,03 0,07
EUR 48,3569  0,02 0,04 49,0192  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 16:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,02 0,05 41,9150  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес