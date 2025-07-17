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АНАЛІТИКА

Bloomberg: трьом системним банкам у Росії може знадобитися докапіталізація

 

Принаймні трьом системним банкам у Росії може знадобитися докапіталізація від держави протягом наступного року у випадку зростання проблемної заборгованості. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела та документи.

Хоча офіційно банківська система Росії виглядає відносно здоровою з міцними прибутками, реальна оцінка якості кредитних портфелів банків значно гірша за офіційні показники.

Згідно з офіційними даними, частка проблемних кредитів корпоративним позичальникам становила 4% станом на 1 квітня, а частка прострочених понад 90 днів незабезпечених споживчих боргів - 10,5%.

Банк Росії порадив комерційним банкам зосередитися на реструктуризації кредитів замість визнання повного обсягу проблемних позик.

Системно значущими в Росії вважаються 13 банків: ЮніКредит, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбєрбанк, Московський кредитний банк, Откритіє, Росбанк, Т-Банк (колишній Тінькофф), Промсвязьбанк, Райффайзенбанк і Россєльхозбанк.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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