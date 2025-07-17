Фінансові новини
- |
- 17.07.25
- |
- 15:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Bloomberg: трьом системним банкам у Росії може знадобитися докапіталізація
15:02 17.07.2025 |
Принаймні трьом системним банкам у Росії може знадобитися докапіталізація від держави протягом наступного року у випадку зростання проблемної заборгованості. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела та документи.
Хоча офіційно банківська система Росії виглядає відносно здоровою з міцними прибутками, реальна оцінка якості кредитних портфелів банків значно гірша за офіційні показники.
Згідно з офіційними даними, частка проблемних кредитів корпоративним позичальникам становила 4% станом на 1 квітня, а частка прострочених понад 90 днів незабезпечених споживчих боргів - 10,5%.
Банк Росії порадив комерційним банкам зосередитися на реструктуризації кредитів замість визнання повного обсягу проблемних позик.
Системно значущими в Росії вважаються 13 банків: ЮніКредит, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбєрбанк, Московський кредитний банк, Откритіє, Росбанк, Т-Банк (колишній Тінькофф), Промсвязьбанк, Райффайзенбанк і Россєльхозбанк.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський пропонує Cтефанішину на посаду посла у США
ТОП-НОВИНИ
|Рада призначила Юлію Свириденко прем'єром
|Рада підтримала законопроєкт, який заборонить журналістам пов'язувати адвоката з клієнтом
|Арахамія оприлюднив перелік кандидатів в уряд Свириденко
|Зеленський: Документи про призначення Шмигаля міністром оборони підписані
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Bloomberg: трьом системним банкам у Росії може знадобитися докапіталізація
|Трамп заявив, що Coca-Cola погодилася використовувати справжній тростинний цукор у напої
|Індія знайде заміну російській нафті - міністр країни
|НАТО прискорює передачу систем Patriot Україні
|Держдума РФ посилює кримінальне переслідування «іноагентів»
|Російський державний портал відкритих даних засекретив 80% інформації
|Складна економічна ситуація: у РФ переводять підприємства на неповний робочий тиждень
Бізнес
|Керівник Google підтвердив, що компанія об'єднає Android та ChromeOS
|Глобальні продажі електромобілів зросли у червні на 24%
|NVIDIA готується відновити продажі чипів до Китаю після регуляторних змін
|Google зірвала угоду OpenAI на $3 млрд, перекупивши ключові технології і розробників
|Скандал із субсидіями на електромобілі в Китаї: BYD і Chery безпідставно отримали мільйони від держави
|Пентагон виділив $200 млн на Grok від xAI після скандалу «MechaHitler»
|В Європі створюють скляний квантовий процесор