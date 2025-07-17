Трамп заявив, що Coca-Cola погодилася використовувати справжній тростинний цукор у напої

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів переговори з компанією Coca-Cola, після яких компанія погодилася використовувати тростинний цукор у своїх напоях у США.

Про це пише Reuters.

«Я розмовляв з Coca-Cola щодо використання справжнього тростинного цукру в Coca-Cola у Сполучених Штатах, і вони погодилися це зробити. Я хотів би подякувати всім керівникам Coca-Cola», - написав Трамп у дописі на Truth Social.

Речник Coca-Cola заявив, що компанія незабаром поділиться подробицями про нові пропозиції та що вона цінує ентузіазм Трампа щодо її продукту.

Як пише Reuters, Coca-Cola, що виробляється для ринку США, зазвичай підсолоджується кукурудзяним сиропом, тоді як у деяких інших країнах компанія використовує тростинний цукор.

Ініціатива адміністрації Трампа «Зробимо Америку знову здоровою» (MAHA), спонукала харчові компанії змінити свої рецептури, щоб видалити такі інгредієнти, як штучні барвники.

Міністр охорони здоров'я і соціальних служб США Роберт Кеннеді-молодший також критикував кількість цукру, що споживається в американському раціоні, і заявив, що оновлені дієтичні рекомендації, опубліковані цього літа, радитимуть американцям їсти «цільну їжу».

У травневому звіті Комісії MAHA - групи, скликаної Трампом і покликаної визначити першопричини хронічних захворювань - йдеться, що значне споживання кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози може відігравати певну роль у розвитку дитячого ожиріння та інших захворювань.

Медичні експерти рекомендують обмежити доданий цукор у раціоні, але не виявили суттєвих відмінностей між тростинним цукром та кукурудзяним сиропом з високим вмістом фруктози.