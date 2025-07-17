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АНАЛІТИКА

Індія знайде заміну російській нафті - міністр країни

 

Індія впевнена, що зможе задовольнити свої потреби в нафті завдяки альтернативним джерелам, якщо поставок із Росії торкнуться вторинні санкції.

Пре це заявив індійський міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі, пише Reuters.

Індія зможе впоратися з будь-якими проблемами, пов'язаними з імпортом з РФ, шляхом пошуку поставок з інших країн.

Міністр повідомив про появу багатьох нових постачальників на ринку, таких як Гаяна, а також про доступні пропозиції від наявних виробників, включно з Бразилією та Канадою.

"Я зовсім не стурбований. Якщо щось станеться, ми з цим впораємося", - сказав Пурі на галузевому заході в Нью-Делі.

"Індія диверсифікувала джерела поставок, і ми збільшили кількість країн-постачальниціь приблизно з 27 до 40", - сказав Пурі.

У січні-червні Росія залишалася найбільшим постачальником нафти в Індію, забезпечуючи близько 35% всього імпорту. Далі йдуть Ірак, Саудівська Аравія, ОАЕ і США.

Обсяг імпорту російської нафти в Індію в першому півріччі трохи збільшився, при цьому майже його половина припала на приватні нафтопереробні компанії Reliance Industries Ltd і Nayara Energy.

У разі перебоїв із поставками з Росії компанія Indian Oil Corp повернеться до колишньої схеми постачання, що діяла до української кризи, коли частка російських постачань до Індії становила менше ніж 2%, сказав журналістам глава нафтопереробника А. С. Сахні.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Індія, Росія
 

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