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Індія знайде заміну російській нафті - міністр країни
14:25 17.07.2025 |
Індія впевнена, що зможе задовольнити свої потреби в нафті завдяки альтернативним джерелам, якщо поставок із Росії торкнуться вторинні санкції.
Пре це заявив індійський міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі, пише Reuters.
Індія зможе впоратися з будь-якими проблемами, пов'язаними з імпортом з РФ, шляхом пошуку поставок з інших країн.
Міністр повідомив про появу багатьох нових постачальників на ринку, таких як Гаяна, а також про доступні пропозиції від наявних виробників, включно з Бразилією та Канадою.
"Я зовсім не стурбований. Якщо щось станеться, ми з цим впораємося", - сказав Пурі на галузевому заході в Нью-Делі.
"Індія диверсифікувала джерела поставок, і ми збільшили кількість країн-постачальниціь приблизно з 27 до 40", - сказав Пурі.
У січні-червні Росія залишалася найбільшим постачальником нафти в Індію, забезпечуючи близько 35% всього імпорту. Далі йдуть Ірак, Саудівська Аравія, ОАЕ і США.
Обсяг імпорту російської нафти в Індію в першому півріччі трохи збільшився, при цьому майже його половина припала на приватні нафтопереробні компанії Reliance Industries Ltd і Nayara Energy.
У разі перебоїв із поставками з Росії компанія Indian Oil Corp повернеться до колишньої схеми постачання, що діяла до української кризи, коли частка російських постачань до Індії становила менше ніж 2%, сказав журналістам глава нафтопереробника А. С. Сахні.
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