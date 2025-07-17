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АНАЛІТИКА

Держдума РФ посилює кримінальне переслідування «іноагентів»

 

Державна дума Росії у вівторок, 15 липня, ухвалила у першому читанні законопроєкт, що дозволяє порушувати кримінальні справи проти "іноземних агентів" вже після першого адміністративного правопорушення, а не двох протягом року, як це передбачено зараз.

Ініціативу підтримали 342 російські депутати, лише один голосував проти.

Зміни стосуються частин першої і другої статті 330.1 КК РФ про "ухилення від виконання обов'язків, передбачених законодавством Російської Федерації про іноземних агентів". За порушення може загрожувати до двох років позбавлення волі.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що чинні норми "не повною мірою забезпечують безпеку суспільних відносин". За даними міністерства юстиції Росії, понад 40 відсотків "іноагентів" не дотримуються встановлених законом обмежень.

У російському реєстрі більше 800 "іноагентів"

Депутат Держдуми, голова безпекового комітету Василь Піскарьов під час представлення законопроєкту повідомив, що наразі у реєстрі 803 "іноагенти". З 2023 до 2025 року було складено 1620 адміністративних протоколів за відповідною статтею кримінального кодексу.

Нагадаємо, що у травні російська влада внесла до списку "іноагентів" поета та журналіста Олександра Дельфінова (Смирнов), який є співробітником російської редакції медіакомпанії DW.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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