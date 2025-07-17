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АНАЛІТИКА

Російський державний портал відкритих даних засекретив 80% інформації

 

На офіційному порталі відкритих даних Мінекономрозвитку РФ, який було запущено 15 липня після дворічних робіт із перезапуску, розміщено менше 5 тис. наборів даних (датасетів), тоді як перед закриттям їх було 27 тис.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, до 16 липня на сайті було доступно лише 4 680 датасетів, які повинні відображати інформацію зокрема про сфери туризму, спорту, торгівлі та освіти. Із цього числа лише у 667 наборів даних як дата останнього оновлення вказано 2025 рік. За 2024 рік сервіс показує лише 15 датасетів.

Більше третини позицій відносяться до 2015-2017 років, а ще приблизно у 500 дата оновлення - 1 січня 1970 року (це значення за замовчуванням).

Аналітики зазначають, що багато з наявних на порталі даних залиті туди формально. Так, у "Відомості про Агентство ветеринарії Ульянівської області" є один рядок з адресою та телефоном, а "Паркування таксі" є порожнім файлом від уряду Москви.

Інші столичні відомства виклали на портал майже тисячу датасетів, але до цієї групи формально віднесли федеральні органи влади. Деякі російські регіони взагалі не поділилися наборами даних. У 13 регіонів менше п'яти датасетів. Місцеві органи влади додали 260 наборів даних, які "дублюють уже викладену інформацію".

Навесні 2023 року, через дев'ять років після запуску, портал закрили на реконструкцію, яка мала тривати як мінімум "чотири-шість місяців". Але в результаті роботи, на які витратили майже 31 млн руб., тривали з серпня 2023 по грудень 2024 року.

У Мінекономрозвитку РФ оголосили про впровадження опції візуалізації даних, проте натомість на порталі з'явилися списки шкіл, підвідомчих організацій, РАГСів та інших установ - там немає кількісних даних, які б можна було візуалізувати. Трохи більше 15% датасетів містить менше п'яти рядків, а понад 20 рядків є менш як у половині наборів даних.

Раніше повідомлялося, що в Росії поліція вимагає повного доступу до банківської інформації громадян і хоче без суду блокувати рахунки.

У квітні стало відомо, що обсяги витоків персональних даних росіян за кілька попередніх років досягли таких масштабів, що в мережі вже є відомості про всіх економічно активних громадян Росії.

Перед тим повідомлялося, що в Росії створять цифрову платформу, яка аналізуватиме поведінку громадян в інтернеті та формуватиме на них електронні досьє під приводом боротьби з шахрайством.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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