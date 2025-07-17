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Складна економічна ситуація: у РФ переводять підприємства на неповний робочий тиждень
11:44 17.07.2025 |
В Росії у Свердловській області почнуть переводити підприємства на неповний робочий тиждень через складну економічну ситуацію.
Про це пише The Moscow Times.
Низка підприємств у Свердловській області переведуть співробітників на неповний робочий день, а також скоротять штат через складне фінансове становище, повідомив директор регіонального департаменту з праці та зайнятості Дмитро Антонов на засіданні місцевого уряду.
За його словами, "зміни в економіці" змушують компанії "перерозподіляти трудові ресурси".
За матеріалами:
Економічна правда
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