Складна економічна ситуація: у РФ переводять підприємства на неповний робочий тиждень

В Росії у Свердловській області почнуть переводити підприємства на неповний робочий тиждень через складну економічну ситуацію.

Про це пише The Moscow Times.

Низка підприємств у Свердловській області переведуть співробітників на неповний робочий день, а також скоротять штат через складне фінансове становище, повідомив директор регіонального департаменту з праці та зайнятості Дмитро Антонов на засіданні місцевого уряду.

За його словами, "зміни в економіці" змушують компанії "перерозподіляти трудові ресурси".