Російську владу закликають терміново підняти податки для порятунку бюджету

Російській владі необхідно шукати додаткові доходи для скарбниці, по якій ударили скорочення нафтогазових надходжень та погіршення ситуації в економіці РФ.

Про це заявив голова комітету Ради Федерації з бюджету та фінансових ринків РФ Анатолій Артамонов, передає The Moscow Times.

За словами Артамонова, заходи необхідно вживати "терміново", оскільки "оцінки економічних показників" стали "песимістичнішими", а сировинні доходи знижуються.

"Нам потрібно задіяти всі наявні ресурси щодо підвищення прибуткової бази", - закликав Артамонов.

Зокрема, сказав він, потрібно розглянути відміну деяких податкових пільг, обсяг яких на даний момент досяг третини федерального бюджету Росії.

Крім того, додав Артамонов, у Росії залишається високим рівень тіньової зайнятості, коли фізособи уникають сплати прибуткового податку та відрахувань до соцфондів. Йдеться, зокрема, про зарплати "в конвертах", обсяг яких раніше російська влада оцінювала у 10 трлн руб. на рік.

Також "викликає подив наше стійке небажання займатися питаннями приватизації", сказав Артамонов, додавши, що всі ці заходи - це "резерви поповнення бюджету".

Раніше голова Мінпромторгу РФ Антон Аліханов заявив, що проблеми що збільшуються в цивільній частині економіки Росії, вимагають від російської влади підтримки дедалі більшої кількості галузей, але перевантаженого військовими видатками бюджету на це не вистачить.

Наприкінці червня президент Росії Владімір Путін заявив, що російська влада планує скорочення витрат на оборону, частка яких у бюджеті РФ уже досягла рекордних значень із часів СРСР.

Перед тим глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

Наприкінці червня Путін затвердив різке скорочення видатків на економіку після обвалу нафтогазових доходів.

Як повідомлялося, експортні доходи економіки Росії від продажу вуглеводнів за кордон у травні 2025 року впали до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Що відбувається з бюджетом Росії

Гроші все гостріші за потрібну федеральній скарбниці, яка витрачає на розв'язану проти України війну кожен третій рубль - рекордну частку з часів Радянського Союзу. За даними Мінфіну РФ, за перше півріччя поточного року нафтогазові доходи впали на 17%, а загальні - зросли лише на 3%, тобто в реальному вираженні (з урахуванням інфляції) почали скорочуватися. Витрати при цьому підскочили на 20%. У результаті за шість місяців у бюджеті утворилася "дірка" розміром 3,7 трлн руб. - у шість разів більше, ніж за аналогічний період рік тому.

Резерви для латання бюджетних "дір" наближаються до вичерпання: ліквідні активи Фонду національного добробуту, які перед початком розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України сягали $120 млрд, до 1 липня 2025 року скоротилися до $52,6 млрд, тобто майже в 2,5 раза.

За словами аналітиків, із поточними темпами витрат запаси ФНД будуть повністю розпродані за 14 місяців. Якщо ж нафта подешевшає до $50 через різке зростання видобутку ОПЕК+, Фонд буде вичерпаний ще швидше, це вимагатиме скорочення видатків бюджету, за яким неминуче піде рецесія в економіці.

Раніше стало відомо, що Фонд національного добробуту Росії - резервний фонд російської влади - продовжує швидко танути. За підсумками травня цього року його розмір зменшився з 11,8 трлн до 11,7 трлн руб., але реально доступні кошти скоротилися набагато більше.

На початку квітня повідомлялося, що бюджетне правило змусило російський Мінфін перейти до витрачання Фонду національного добробуту не лише на підтримку держкомпаній та інфраструктурних проєктів, а й на поповнення бюджету.

Перед тим міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що низькі ціни на нафту та міцний рубль навряд чи дозволять цього року поповнити Фонд національного добробуту на заплановані російським бюджетом 1,8 трлн руб.