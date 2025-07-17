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Ціна російської нафти не дотягує до бюджетної цілі Кремля: дефіцит зростає
11:29 17.07.2025 |
Середня ціна російської нафти, розрахована в рублях, у липні залишилася нижчою за закладений у бюджет на 2025 рік цільовий показник, показали розрахунки Reuters.
Це є результатом зміцнення рубля, який зріс приблизно на 45% з початку року на тлі ослаблення геополітичної напруженості та жорсткої грошово-кредитної політики Центрального банку РФ, пояснює агентство.
Міжнародні ціни на нафту, виражені в доларах, за цей час втратили близько 10% своєї вартості.
За оцінками агентства, середня ціна російської нафтової суміші, розрахована для оподаткування, у перші два тижні липня склала 4701 рубль за барель. Це приблизно відповідає рівню червня, але на 11,1% нижча за оновлений бюджетний прогноз.
Минулого тижня Міністерство фінансів повідомило, що дефіцит бюджету в першому півріччі сягнув 3,69 трлн рублів ($47,31 млрд), або 1,7% від валового внутрішнього продукту, що відповідає прогнозам на весь рік.
У квітні Росія підвищила оцінку дефіциту бюджету на 2025 рік з 0,5% до 1,7% ВВП після зниження прогнозу доходів від енергоносіїв на 24% в очікуванні тривалого періоду низьких цін на нафту.
Ціна в рублях на нафту розраховується на основі курсу російської валюти 78,39 за $1 у перші два тижні липня та середньої ціни 59,97 за $1 за барель.
Уряд Росії встановив цільову ціну нафту на рівні 5281 рубля за барель і курс 94,3 рубля за $1. Водночас ціна, номінована у доларах, встановлена на рівні $56 за барель.
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