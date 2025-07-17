США обіцяють дипломатичне вирішення конфлікту у Сирії

США втрутилися в бойові дії на півдні Сирії. Відбулися переговори з усіма сторонами конфлікту, повідомив у середу, 16 липня, держсекретар США Марко Рубіо в соцмережі X.

"Ми домовилися про конкретні кроки, які покладуть край цій тривожній і жахливій ситуації сьогодні ввечері. Для цього всі сторони повинні виконати взяті на себе зобов'язання, і ми сподіваємося, що вони це зроблять", - написав Рубіо. Сирійський уряд привітав зусилля США.

Уряд Сирії виводить війська

Ввечері 16 липня уряд Сирії оголосив про виведення армійських підрозділів з Ес-Сувейди на південному заході країни, де вони перебували у зв'язку з початком збройних зіткнень місцевих етнічних громад - друзів та бедуїнів. Виведення урядових військ з регіону - частина укладеної з друзами угоди про припинення вогню, заявили в Дамаску.

За даними ЗМІ, після виведення військ в регіоні залишаться державні силові структури - вони контролюватимуть дороги поблизу Ес-Сувейди. В рамках угоди про припинення вогню також буде створено спільний комітет друзів і представників офіційного Дамаска для розслідування правопорушень, скоєних під час чергового витка ескалації конфлікту в прикордонному регіоні. Друзів і бедуїнів, затриманих під час заворушень, що тривають з 11 липня, пообіцяли звільнити, а зниклих під час зіткнень - розшукати.

Рада Безпеки ООН розгляне ізраїльські атаки в Сирії

Тим часом з Дамаска надходять повідомлення про нові атаки Ізраїлю, який є покровителем друзів, на західні передмістя сирійської столиці з повітря. За даними джерел Reuters у дипломатичних колах, ізраїльські атаки у Сирії розгляне Рада Безпеки ООН.

Як заявив речник ООН Стефан Дюжаррік, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив повітряні удари Ізраїлю по Сувейді, Дараа та в центрі Дамаска, а також повідомлення про передислокацію сил ЦАХАЛ на Голанських висотах.

Гутерріш також стурбований та засуджує будь-яке насильство проти цивільного населення на півдні Сирії, зокрема повідомлення про "довільні вбивства та дії, що розпалюють міжконфесійну напругу і позбавляють народ Сирії можливості досягти миру та примирення після чотирнадцяти років жорстокого конфлікту".

Гутерріш закликав до негайного припинення насильства та вжиття термінових заходів для відновлення спокою та полегшення доступу гуманітарної допомоги, а також припинення всіх порушень суверенітету та територіальної цілісності Сирії.

За даними правозахисників, з 13 липня в результаті кількаденних сутичок між друзами і сунітськими бедуїнами в південному регіоні Сувейда загинули понад 300 людей, що спонукало Ізраїль завдати ударів по цілях на території Сирії.

Загострення конфлікту друзів та бедуїнів

Нагадаємо, у сирійській провінції Ес-Сувейда, де більшість становлять друзи, загострився конфлікт із бедуїнами-суннітами. Друзи, етноконфесійна група, що походить від шиїтського ісламу, але часто не вважає себе мусульманами, добре озброєні та протистояли як режиму Башара Асада, так і "Ісламській державі". Бедуїни підтримують ісламістську групу "Хайят Тахрир аш-Шам", яка скинула Асада в 2024 році, але не підкоряються новому уряду.

Конфлікт спалахнув після нападу бедуїнів на торговця-друза, якого пограбували та назвали "невірним". У відповідь друзи викрали кількох бедуїнів, що призвело до міжобщинного протистояння. Дамаск відправив війська до регіону, але Ізраїль, який підтримує друзів, пригрозив ударами по сирійській армії. Згодом ЦАХАЛ атакував урядові колони та район біля Генштабу Сирії. Ізраїль заявляє, що діє для захисту друзів та демілітаризації зон біля окупованих Голанських висот.