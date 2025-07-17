Канада обмежує імпорт сталі - прем'єр

Прем'єр-міністр Марк Карні оголосив, що Канада обмежить безмитний імпорт дешевої іноземної сталі, щоб допомогти виробникам, які постраждали від мит, запроваджених США.

"Отже, ми збираємося обмежити та скоротити імпорт іноземної сталі, а також надавати пріоритет канадській сталі, будуючи великі проекти та будинки по всій країні. Щоб задовольнити цей зростаючий попит, ми значно інвестуємо в робочу силу та виробництво. Настав час будувати Канаду сильною з канадськими працівниками та канадською сталлю", - написав він у соцмережі Х.

За його словами, торговельний ландшафт змінився, і настав час трансформувати сталеливарну промисловість Канади, щоб відповідати цьому моменту.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що з серпня Вашингтон планує стягувати мита в 35% на товари з Канади.

Раніше цього року США запроваджували мита в розмірі 25% на експорт Канади, за винятком енергоносіїв і нафти, які обкладалися 10-відсотковими митами. У березні Трамп погодився почекати з введенням мит. Водночас Вашингтон поширив на канадську продукцію дію загальних мит на сталь, алюміній і автомобілі.