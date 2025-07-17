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АНАЛІТИКА

Пентагон показав прототипи майбутніх дронів

Пентагон показав прототипи майбутніх дронів

 

Міністерство оборони США в середу продемонструвало прототипи наступного покоління повітряних, підводних та наземних безпілотних технологій, які планується поставити на озброєння американського війська.

Виставка дронів була розгорнута на території Пентагону, передає Укрінформ із посиланням на АР.

«Міністерство оборони продемонструвало понад десяток прототипів під час виставки на центральній алеї Пентагону. Захід був розроблений для того, щоби представити нові технології, що незабаром будуть доступні для застосування на полі бою, як сподіваються військові лідери»,- зазначається в повідомленні.

Пентагон показав прототипи майбутніх дронів

 

Обладнання включало кілька безпілотних літальних апаратів, призначених для виконання наступальних та оборонних місій. Були виставлені також безпілотні судна та автономний підводний апарат, який генерує енергію від коливань температури в океані.

Серед інших високотехнологічних пристроїв розробники представили бойові установки, які можуть стріляти кулями, а також ракетами.

Виставку оглянув чинний міністр оборони США Піт Гегсет. Під час заходу він підкреслив необхідність стимулювання більшого партнерства між військовими та приватними технологічними компаніями.
Ключові теги: США
 

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