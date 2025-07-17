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Британія та Німеччина підпишуть угоду щодо взаємної оборони у разі нападу – Bloomberg
09:19 17.07.2025 |
Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підпишуть у четвер у Лондоні новий англо-німецький договір, який включає зобов'язання допомагати один одному у разі збройного нападу.
Як пише Bloomberg з посиланням на високопоставленого німецького чиновника, зобов'язання щодо взаємної оборони є реакцією як на дедалі агресивнішу Росію, так і на зростаюче занепокоєння серед європейських союзників щодо відданості США НАТО за президента Дональда Трампа.
Водночас, за словами чиновника, це не повинно замінити принцип колективної оборони, що лежить в основі основоположного договору НАТО, відомого як стаття 5.
Для Німеччини елемент оборони є особливо важливим, оскільки Великобританія, разом з Францією, є однією з двох ядерних держав Європи. Німеччина не володіє власними ядерними боєголовками, але користується захисною «парасолькою», яку США поширили над континентом.
Атомна зброя не згадується в новому договорі прямо, повідомив німецький урядовець.
Стармер і Мерц також візьмуть на себе зобов'язання поставити нову ракетну систему великої дальності - Deep Precision Strike - протягом наступного десятиліття, згідно із заявою офісу Стармера. Вона матиме дальність дії понад 2000 кілометрів (1240 миль) і допоможе посилити британський і європейський оборонні сектори завдяки «значним промисловим інвестиціям».
Стармер і попередник Мерца, соціал-демократ Олаф Шольц, заклали основу для пакту на зустрічі в серпні минулого року в Берліні, коли британський прем'єр назвав його «частиною ширшого перезавантаження, заснованого на новому дусі співпраці».
Лідер консерваторів Мерц чітко висловив свій жаль з приводу виходу Великої Британії з Європейського Союзу і пообіцяв об'єднати зусилля зі Стармером для протистояння таким викликам, як торговельний наступ Дональда Трампа і війна в Україні. Його візит до Лондона відбувся через тиждень після того, як президент Франції Емманюель Макрон здійснив перший державний візит європейського лідера до Великої Британії після Brexit.
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