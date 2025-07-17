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Трамп вважає, що Китай запровадить смертну кару за фентаніл
09:03 17.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай, на його думку, почне засуджувати людей до смертної кари. Зокрема, за виробництво та розповсюдження фентанілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Думаю, ми придумаємо, як Китай зрештою перейде від цього до смертної кари для тих, хто виробляє цей фентаніл і постачає його в нашу країну. Я думаю, це станеться скоро", - сказав Трамп.
Його заява пролунала на заході з нагоди підписання закону про зупинку обігу фентанілу, на якому були присутні члени сімей людей, які померли від передозування.
Також Трамп додав, що ввів мита проти Китаю "через фентаніл".
Трамп бореться з фентанілом
Нагадаємо, що 16 липня президент Дональд Трамп підписав закон про обмеження незаконного ввезення фентанілу в США. Цей документ збільшує терміни ув'язнення для тих, хто торгує цією наркотичною речовиною.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що незаконний обіг фентанілу - це одна з головних причин, чому США ввели мита проти Канади, Мексики та Китаю.
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