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Трамп заявив, що встановить мита для понад 150 країн «одним махом»
08:55 17.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що має намір надіслати єдиного листа, в якому повідомить понад 150 країнам, з якими митними ставками вони зіткнуться.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.
"Все буде однаково для всіх, для цієї групи", - сказав Трамп журналістам під час зустрічі зі спадкоємним принцом Бахрейну Салманом бін Хамадом Аль Халіфою в Білому домі.
"Це не великі країни, і вони не ведуть так багато бізнесу. Не так, як ті, з якими ми домовилися, як Китай, як Японія", - зазначив він.
Наразі всі країни сплачують додатковий базовий тариф у розмірі 10 відсотків, який Трамп встановив у квітні. Раніше Трамп вказував, що нова базова ставка може становити від 15 до 20 відсотків, але в середу не згадував про тарифну ставку.
Ймовірно серед цих понад 150 країн буде і Україна, оскільки нашої держави досі не було серед тих, хто отримав окремий лист Трампа.
Трамп вже розіслав близько двох десятків листів, інформуючи окремих торгових партнерів, таких як Європейський Союз, Японія і Південна Корея, про тарифну ставку, з якою вони зіткнуться з 1 серпня.
Раніше Трамп у листі до глави Молдови Маї Санду повідомив про запровадження тарифів у 25% на всі молдовські товари, які ввозитимуться до Штатів.
Напередодні Трамп заявив, що Сполучені Штати дуже близькі до укладення торговельної угоди з Індією, в той час як угода може бути досягнута і з Європою, але ще занадто рано говорити про те, чи може бути досягнута угода з Канадою.
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